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      6 убедительных причин включить грейпфрут в рацион зимой

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      6 убедительных причин включить грейпфрут в рацион зимой
      6 убедительных причин включить грейпфрут в рацион зимой / unclematts.com

      В холодный период года люди должны особенно внимательно следить за содержанием витамина C, биофлавоноидов и других биологически активных веществ, которые поддерживают иммунную систему человека.

      Эти вещества также хорошо влияют на состояние суставов, кожу в холодное время, пишет диетолог Светлана Фус в Facebook.

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      Именно поэтому она советует обратить свое внимание на грейпфрут.

      6 убедительных преимуществ есть грейпфрут зимой

      1. Один плод грейпфрута содержит дневную норму витамина C.

      2. Половина этого фрукта (150 грамм содержит 60 ккал. Поэтому грейпфрут можно считать низкокалорийным.

      3. Плод содержит магний, кальций, железо, каротиноиды, калий и витамины группы B.

      via GIPHY

      4. Грейпфрут содержит эфирные масла, никотиновую кислоту, которые помогут справиться с бессонницей и помогают при головных болях.

      5. У Этого фрукта низкий гликемический индекс – 25 единиц. Именно поэтому его можно употреблять при диабете.

      6. Грейпфрут – это ценный источник пектина и фитонцидов.

      Чем опасно чрезмерное потребление грейпфрута

      При чрезмерном употреблении этот фрукт может вызвать негативную реакцию желудочно-кишечного тракта. В организме человека недостаточно ферментов для того, чтобы его переварить, поскольку он считается экзотическим продуктом. Поэтому на него может быть аллергия.

      Запивать таблетки соком грейпфрута или же заедать фруктом не стоит, так как искажает действие лекарств.

      Чим небезпечне надмірне споживання грейпфруту
      Чем опасно чрезмерное потребление грейпфрута

      Чрезмерное употребление этого фрукта может влиять на обмен эстрогенов (женских гормонов), что может привести к развитию онкологии. Особенно это касается женщин в постменопаузе.

      Поэтому диетолог советует включить грейпфрут в свой рацион и избегать переедания.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровое питание Желудочно-кишечный тракт
      Источник: 24 Канал
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