22:49
4 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
24°C 13°C
  • четверг
    26°C 14°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Туалет в космосе. Актриса на 12 этажей
Вєсті Кремля
22:37, сегодня
Вести.UA. Новый образ леди Ю. Словцо Кивы
Вєсті.UA
20:13, сегодня
Бизнес на инвалидах: кто стоит за масштабными грабежами человеческих земель
ЦРУ
09:00, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

6 убедительных причин заниматься йогой для улучшения качества секса

54 Читати новину українською
6 убедительных причин заниматься йогой для улучшения качества секса
/ ballinayoga.com

После регулярной практики йоги вы сможете ощутить приятные изменения в вашей интимной жизни. Исследования показывают, что от йоги улучшаются сексуальные функции как у женщин, так и у мужчин.

Конечно, что качество секса зависит от многих факторов. Но йога, в комплексе с другими способами решения проблемы, способна решить немало проблем в сексуальной жизни.

Читайте также: В каком возрасте женщина лучше чувствует оргазм

1. Усиливает желание и оргазм

Во время исследования, которое провели среди женщин, эксперты определили, что после 12 недель регулярных занятий йогой показатели сексуальных функций улучшились. А лучшие показатели зафиксировали у женщин после 45 лет.

Аналогичное исследование провели и среди мужчин. Его результаты также показал положительные изменения. Участники оценивали желание, удовольствие от полового акта, эрекцию, контроль над эякуляцией и синхронизацию с партнершей.

2. Укрепляет мышцы таза

Много асан (упражнения из йоги) задействуют область таза, благодаря этому улучшается кровообращение и укрепляются мышцы. Это непосредственно влияет на качество секса и возможность достичь оргазма.

3. Помогает избежать преждевременной эякуляции

Среди двух групп мужчин, которые страдают от преждевременной эякуляции, провели исследование: одни участники принимали лекарственный препарат, а другие – практиковали йогу. Результаты показали, что обе группы заметили значимые улучшения.

По словам специалистов, йога – это безопасный и эффективный способ борьбы с этой проблемой.

4. Дыхание под контролем

В йоге уделяют значительное внимание управлению дыханием. Исследование подтверждает, что дыхательные техники помогают облегчить тревожность и стресс.

Вы можете использовать такие упражнения после работы, чтобы забыть о тяжелом дне и освободить место для любви и страсти.

5. Улучшает настроение

Люди, которые регулярно практикуют йогу, чувствуют себя более счастливыми и расслабленными и отмечают позитивный настрой после занятий.

6. Развивает гибкость

Большинство асан способствуют развитию гибкости и поддержанию мышц в тонусе. А гибкое тело – это преимущество в сексе.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Секс Йога
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук