6 убедительных причин заниматься йогой для улучшения качества секса

После регулярной практики йоги вы сможете ощутить приятные изменения в вашей интимной жизни. Исследования показывают, что от йоги улучшаются сексуальные функции как у женщин, так и у мужчин.

Конечно, что качество секса зависит от многих факторов. Но йога, в комплексе с другими способами решения проблемы, способна решить немало проблем в сексуальной жизни.

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1. Усиливает желание и оргазм

Во время исследования, которое провели среди женщин, эксперты определили, что после 12 недель регулярных занятий йогой показатели сексуальных функций улучшились. А лучшие показатели зафиксировали у женщин после 45 лет.

Аналогичное исследование провели и среди мужчин. Его результаты также показал положительные изменения. Участники оценивали желание, удовольствие от полового акта, эрекцию, контроль над эякуляцией и синхронизацию с партнершей.

2. Укрепляет мышцы таза

Много асан (упражнения из йоги) задействуют область таза, благодаря этому улучшается кровообращение и укрепляются мышцы. Это непосредственно влияет на качество секса и возможность достичь оргазма.

3. Помогает избежать преждевременной эякуляции

Среди двух групп мужчин, которые страдают от преждевременной эякуляции, провели исследование: одни участники принимали лекарственный препарат, а другие – практиковали йогу. Результаты показали, что обе группы заметили значимые улучшения.

По словам специалистов, йога – это безопасный и эффективный способ борьбы с этой проблемой.

4. Дыхание под контролем

В йоге уделяют значительное внимание управлению дыханием. Исследование подтверждает, что дыхательные техники помогают облегчить тревожность и стресс.

Вы можете использовать такие упражнения после работы, чтобы забыть о тяжелом дне и освободить место для любви и страсти.

5. Улучшает настроение

Люди, которые регулярно практикуют йогу, чувствуют себя более счастливыми и расслабленными и отмечают позитивный настрой после занятий.

6. Развивает гибкость

Большинство асан способствуют развитию гибкости и поддержанию мышц в тонусе. А гибкое тело – это преимущество в сексе.