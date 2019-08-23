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      6 украинских студий, которые движут дизайн вперед

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      6 украинских дизайн-студий, за которыми стоит следить
      6 украинских дизайн-студий, за которыми стоит следить / Dezeen.com

      Авторитетный журнал Dezeen составил рейтинг самых перспективных украинских дизайн-студий, за работой которых стоит следить.

      Авторы материала убеждены, что Украина уверенно занимает свое место на мировой сцене дизайна с помощью многопрофильных исследований, которые размывают границы между архитектурой, интерьером и элементами декора.

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      В списке издания оказались 6 дизайн-студий из Украины, названия которых уже давно известны далеко за ее пределами.

      1. Дизайн-студия Юрия Зименко

      Дизайнер Юрий Зименко работает в Киеве уже на протяжении 15 лет, создавая проекты интерьеров домов и квартир. Его студия также занимается дизайном мебели. Проекты отличаются минималистическими и усовершенствованными геометрическими образами.

      Дизайн бюро Юрій Зіменко
      Проект дизайн-студии Юрия Зименко

      2. Balbek Bureau

      Бюро Славы Балбека чаще всего работает над дизайном для офисных и общественных пространств. Недавно они трансформировали в многофункциональное пространство помещение бывшей церкви в Сан-Франциско.

      церква Сан-Франциско дизайн Балбек бюро
      Помещение церкви стало многофункциональным публичным пространством / Фото: balbek.com

      Среди известных проектов, над которыми работали дизайнеры Balbek Bureau, офис Grammarly в Киеве. Смотрите, чем он поражает в материале.

      3. Ryntovt Design

      Студия, родом из Харькова, занимается дизайном уже 25 лет. Основные ценности, которые исповедует компания – социальная ответственность и экологичность, поэтому в своих проектах они используют в основном природные материалы.

      дизайн будинок Ryntovt Design
      Проект Ryntovt Design

      меблі Ryntovt Design
      М      ебель, спроектированная студией Ryntovt Design

      4. Sergey Makhno Architects

      Студия Сергея Махно не требует долгого представления. На счету команды немало проектов, удостоенных престижных наград.

      Собственная квартира дизайнера Wabi Sabi Apartment в прошлом году получила премию конкурса The Architecture Master Prize.

      Сергій Махно дизайн квартира
      Сергей Махно собственноручно работал над дизайном своего дома

      5. Fild Design

      Бюро из Киева работает не только над дизайном интерьеров, но и разрабатывает дизайн вещей для дома. Основатели студии сторонники минималистичного и лаконичного дизайна – убедитесь.

      дизайн офіс Fild Design
      Дизайн офиса от Fild Design

      меблі дизайн Fild Design
      Мебель от Fild Design

      6. Faina Design

      Студия была основана в 2014 году дизайнером Викторией Якушей и имеет целью показать под другим углом традиционный украинский дизайн.

      дизайн квартира Faina Design
      Дизайн интерьера от Faina Design

      Смотрите, какие проекты украинских дизайн-бюро претендуют на собственную премию журнала Dezeen Awards 2019.

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      Теги: Дизайн Новости недвижимости Идеи для интерьера Награды Знай наших! Новости недвижимости Украины
      Источник: Dezeen
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