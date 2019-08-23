6 украинских студий, которые движут дизайн вперед

Авторитетный журнал Dezeen составил рейтинг самых перспективных украинских дизайн-студий, за работой которых стоит следить.

Авторы материала убеждены, что Украина уверенно занимает свое место на мировой сцене дизайна с помощью многопрофильных исследований, которые размывают границы между архитектурой, интерьером и элементами декора.

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В списке издания оказались 6 дизайн-студий из Украины, названия которых уже давно известны далеко за ее пределами.

1. Дизайн-студия Юрия Зименко

Дизайнер Юрий Зименко работает в Киеве уже на протяжении 15 лет, создавая проекты интерьеров домов и квартир. Его студия также занимается дизайном мебели. Проекты отличаются минималистическими и усовершенствованными геометрическими образами.



Проект дизайн-студии Юрия Зименко

2. Balbek Bureau

Бюро Славы Балбека чаще всего работает над дизайном для офисных и общественных пространств. Недавно они трансформировали в многофункциональное пространство помещение бывшей церкви в Сан-Франциско.



Помещение церкви стало многофункциональным публичным пространством / Фото: balbek.com

Среди известных проектов, над которыми работали дизайнеры Balbek Bureau, офис Grammarly в Киеве. Смотрите, чем он поражает в материале.

3. Ryntovt Design

Студия, родом из Харькова, занимается дизайном уже 25 лет. Основные ценности, которые исповедует компания – социальная ответственность и экологичность, поэтому в своих проектах они используют в основном природные материалы.



Проект Ryntovt Design



М ебель, спроектированная студией Ryntovt Design

4. Sergey Makhno Architects

Студия Сергея Махно не требует долгого представления. На счету команды немало проектов, удостоенных престижных наград.

Собственная квартира дизайнера Wabi Sabi Apartment в прошлом году получила премию конкурса The Architecture Master Prize.



Сергей Махно собственноручно работал над дизайном своего дома

5. Fild Design

Бюро из Киева работает не только над дизайном интерьеров, но и разрабатывает дизайн вещей для дома. Основатели студии сторонники минималистичного и лаконичного дизайна – убедитесь.



Дизайн офиса от Fild Design



Мебель от Fild Design

6. Faina Design

Студия была основана в 2014 году дизайнером Викторией Якушей и имеет целью показать под другим углом традиционный украинский дизайн.



Дизайн интерьера от Faina Design

Смотрите, какие проекты украинских дизайн-бюро претендуют на собственную премию журнала Dezeen Awards 2019.

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