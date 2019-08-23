6 украинских студий, которые движут дизайн вперед
Авторитетный журнал Dezeen составил рейтинг самых перспективных украинских дизайн-студий, за работой которых стоит следить.
Авторы материала убеждены, что Украина уверенно занимает свое место на мировой сцене дизайна с помощью многопрофильных исследований, которые размывают границы между архитектурой, интерьером и элементами декора.
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В списке издания оказались 6 дизайн-студий из Украины, названия которых уже давно известны далеко за ее пределами.
1. Дизайн-студия Юрия Зименко
Дизайнер Юрий Зименко работает в Киеве уже на протяжении 15 лет, создавая проекты интерьеров домов и квартир. Его студия также занимается дизайном мебели. Проекты отличаются минималистическими и усовершенствованными геометрическими образами.
Проект дизайн-студии Юрия Зименко
2. Balbek Bureau
Бюро Славы Балбека чаще всего работает над дизайном для офисных и общественных пространств. Недавно они трансформировали в многофункциональное пространство помещение бывшей церкви в Сан-Франциско.
Помещение церкви стало многофункциональным публичным пространством / Фото: balbek.com
Среди известных проектов, над которыми работали дизайнеры Balbek Bureau, офис Grammarly в Киеве. Смотрите, чем он поражает в материале.
3. Ryntovt Design
Студия, родом из Харькова, занимается дизайном уже 25 лет. Основные ценности, которые исповедует компания – социальная ответственность и экологичность, поэтому в своих проектах они используют в основном природные материалы.
Проект Ryntovt Design
Мебель, спроектированная студией Ryntovt Design
4. Sergey Makhno Architects
Студия Сергея Махно не требует долгого представления. На счету команды немало проектов, удостоенных престижных наград.
Собственная квартира дизайнера Wabi Sabi Apartment в прошлом году получила премию конкурса The Architecture Master Prize.
Сергей Махно собственноручно работал над дизайном своего дома
5. Fild Design
Бюро из Киева работает не только над дизайном интерьеров, но и разрабатывает дизайн вещей для дома. Основатели студии сторонники минималистичного и лаконичного дизайна – убедитесь.
Дизайн офиса от Fild Design
Мебель от Fild Design
6. Faina Design
Студия была основана в 2014 году дизайнером Викторией Якушей и имеет целью показать под другим углом традиционный украинский дизайн.
Дизайн интерьера от Faina Design
Смотрите, какие проекты украинских дизайн-бюро претендуют на собственную премию журнала Dezeen Awards 2019.
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