На "7 километр" будут впускать только вакцинированных: обновили ограничения рынка Одессы

На одесском рынке "7 километр" ввели новые ограничения для посетителей. Отныне туда можно будет зайти лишь при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

Об этом обновлении карантинных требований рынка сообщили 25 октября. Однако они вступят в силу на следующий день после этого.

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Кого еще будут впускать

На странице рынка в фейсбуке пояснили, что новые ограничения "7 километра" не являются безосновательными. Их аргументировали действующим законодательством и правилами красной зоны карантина.

Однако отметили, что тоже можно будет зайти, если иметь удовлетворительный экспресс-тест на антитела. Кроме этого, будут впускать тех, кто имеет справку о выздоровлении от коронавируса.

Подробнее об ограничениях в городе

С 18 октября Одесская область перешла в красную зону карантина. Это решение приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также тогда "красными" сделали Запорожскую, Донецкую и Днепропетровскую области. Такой шаг Госкомиссия посчитала необходимым для того, чтобы остановить стремительное распространение коронавирусной инфекции.



Ограничения в различных зонах карантина / Данные Минздрава / Инфографика 24 канала

Читайте полный текст сообщения "7 километра":

Уважаемые предприниматели и посетители рынка! С завтрашнего дня, 26 октября, в рамках действующего законодательства и правил красной зоны, въезд на рынок будет осуществляться только при предъявлении сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, экспресс-теста на антиген или справки о выздоровлении от коронавируса.