Высший антикоррупционный суд признал виновным во взяточничестве судью Малиновского суда Одессы. Теперь недобросовестного служителя Фемиды ожидает наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Также осужденному запретили занимать должность судьи и должности в правоохранительных органах на 3 года и конфисковали все имущество. Об этом сообщили на странице ВАКС в Фейсбуке.

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Как пишет Центр противодействия коррупции, на взятке поймали одесского судью Анатолия Целуха.

Что известно о взятке в 2500 долларов

Судья пообещал принять решение в интересах другого лица с использованием своего служебного положения. За это он попросил денежное вознаграждение в 2500 долларов.



Судью поймали на взятке / Фото НАБУ

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Наказание для судьи-взяточника

Суд оставил обвиняемому меру пресечения в виде залога в размере 120 тысяч гривен пока приговор не вступит в действие.

На приговор суда может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня его провозглашения,

– пояснили в суде.

Заметим, что детективы НАБУ разоблачили на получении взятки судью Малиновского районного суда Одессы еще в марте 2019 года.