7-летней девочке, пострадавшей в Киеве, уже сделали операцию: врачи рассказали о ее состоянии

В результате обстрела Киева пострадала 7-летняя девочка, находившаяся в доме, по которому ракетой ударили россияне. После того, как ребенка доставили в больницу, он перенес операцию.

Ребенок находится в отделении терапии

Девочку около 9 часов утра доставили в медицинский центр Охматдет. Медсестра Лариса Ратушная в эфире канала "Киев" рассказала, что девочка в нормальном состоянии и в сознании, сообщает 24 канал.

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Она отметила, что у нее есть открытые ранения ушей, подбородка и шеи. Как рассказала корреспондент канала "Киев", девочку зовут Евгения.

Пострадавшего ребенка прооперировали и он находится в удовлетворительном состоянии. Детский врач-хирург НДСЛ Охматдет Елена Якимчук подтвердила, что состояние девочки удовлетворительное.

По ее словам, пострадавшая хорошо перенесла наркоз и не имеет проникающих ран. 7-летняя Евгения прошла неврологическое обследование. По словам корреспондентки канала "Киев", у нее обнаружили сотрясение мозга.

В настоящее время ребенок находится в отделении терапии и отходит от наркоза.

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Впоследствии в пресс-службе Охматдета рассказали, что ребенка привезли в больницу с минно-взрывными травмами средней степени тяжести.

Сообщается, что девочка прибыла в больницу в сознании. Специалисты Охматдета установили у ребенка многочисленные раны, ушибы и ссадины.

Россия утром атаковала Киев: что известно об обстреле

Российские военные атаковали Киев, нанеся удар по Шевченковскому району. Одна из вражеских ракет попала в новую многоэтажку и спасатели в 06:29 получили сообщение о пожаре.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадали четыре человека. Сообщалось, что три человека уже были извлечены из-под завалов. Среди тех, кого удалось спасти, была и 7-летняя девочка. Под завалами бетонной плитой зажало 36-летнюю мать девочки: ее тоже удалось спасти и она находится в больнице.

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В Командовании Воздушных Сил рассказали, что Россия нанесла удары по столице Украины из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Агрессор совершил обстрел из района Каспийского моря.

Известно, что еще одна вражеская ракета попала в детский сад, а остальное сбили подразделения противовоздушной обороны.

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