У Тристоронній контактній групі розглядають пропозиції щодо посилення контролю над дотриманням режиму тиші на Донбасі. За основу взяли напрацювання української сторони. Їх можуть затвердити 28 квітня.

Про можливий прогрес у досягненні тиші на Донбасі у програмі "Взгляд с Банковой" розповів очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

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"Історична подія" у перемовинах щодо Донбасу

"Ми, українська сторона, неодноразово пропонували удосконалити координаційний механізм контролю над тим, хто порушує тишу, веде вогонь, вбиває. Нам постійно говорили, що сьогоднішній механізм не є досконалим", – зазначив Кравчук.

У зв'язку з цим українська сторона розробила свої пропозиції щодо вдосконалення механізму контролю.

Я запропонував документ, там сім пунктів доповнень до механізму, який працює з липня 2020 року. Передав його послу від ОБСЄ в ТКГ пані Хайді Грау,

– розповів глава української делегації.

За його словами, на останньому засіданні ТКГ український документ, пропозиції ОРДЛО і пропозиції Росії взяли до обговорення. А за основу взяли саме український документ. "Це вперше. І навіть керівниця ТКГ, посол від ОБСЄ сказала, що це історична подія", – наголосив Кравчук.

Яких напрямків стосувалися пропозиції України

Посилення контролю за дотриманням режиму припинення вогню, зокрема, за допомогою місії ОБСЄ, чиї спостерігачі присутні на Донбасі.

припинення вогню, зокрема, за допомогою місії ОБСЄ, чиї спостерігачі присутні на Донбасі. Санкції , покарання тих, хто порушив режим тиші.

, покарання тих, хто порушив режим тиші. Як тільки є порушення, є загиблі, будь-яка сторона може вимагати зібрати негайно робочу групу, щоб обговорити та прийняти заходи.

Наразі цей документ удосконалює робоча група в ТКГ, яка планує 27 квітня обговорити підсумковий варіант з урахуванням пропозицій України, Росії та представників бойовиків.

Якщо вони прийдуть до якогось позитивного висновку, ми його обговоримо на загальній ТКГ 28 квітня і приймемо цей документ,

– підсумував Кравчук.

Він уточнив, що вважає це дуже важливим кроком до встановлення миру на Донбасі.

Зверніть увагу! Раніше радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що ескалація конфлікту на Донбасі може піти на спад після наступного засідання глав делегацій ТКГ 28 квітня.