Рекордсменом по количеству обесточенных городов и сел остается Львовская область. На втором месте – Киевщина.
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Какие области пострадали от непогоды
- Львовская – обесточены 30 населенных пунктов;
- Киевская – обесточены 16 населенных пунктов;
- Сумская – обесточены 4 населенных пункта;
- Днепропетровская – обесточены 4 населенных пункта;
- Кировоградская – обесточены 3 населенных пункта;
- Донецкая – обесточены 3 населенных пункта;
- Запорожская – обесточены 2 населенных пункта.
Непогода в Днепре
- Кроме того, в Днепре в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах остаются подтопленными 11 частных жилых домов и 70 домохозяйств.
- Пострадавших, к счастью, нет.
- Последствия непогоды ликвидируют спасатели.