Непогода наделала бед: 62 населенных пункта в 7 областях Украины обесточены

14 июня 2021 , 08:43
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Источник:

ГСЧС Украины

По состоянию на утро понедельника, 14 июня, Украина продолжает страдать от непогоды. Обесточенными остаются 62 населенных пункта в 7 областях.

Рекордсменом по количеству обесточенных городов и сел остается Львовская область. На втором месте – Киевщина.

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Какие области пострадали от непогоды

  • Львовская – обесточены 30 населенных пунктов;
  • Киевская – обесточены 16 населенных пунктов;
  • Сумская – обесточены 4 населенных пункта;
  • Днепропетровская – обесточены 4 населенных пункта;
  • Кировоградская – обесточены 3 населенных пункта;
  • Донецкая – обесточены 3 населенных пункта;
  • Запорожская – обесточены 2 населенных пункта.

Непогода в Днепре

  • Кроме того, в Днепре в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах остаются подтопленными 11 частных жилых домов и 70 домохозяйств.
  • Пострадавших, к счастью, нет.
  • Последствия непогоды ликвидируют спасатели.
Обратите внимание! Непогода в Украине началась еще 7 июня. В течение всех последующих дней жители почти всех регионов страны страдали от гроз и шквалов.
Автор: Мар'яна Бекало