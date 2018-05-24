70-80% судей подумает, стоит ли брать взятку, – эксперт об Антикоррупционном суде

Антикоррупционный суд чрезвычайно важен для того, чтобы судить именно судей других инстанций, вплоть до Верховного суда. Это сломает систему круговой поруки среди судей.

Такое мнение сайту "24" высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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По его словам, важно почистить среднее звено судейского корпуса и разрушить коррупционную системность. Кроме того, сегодня коррупционеры-чиновники, которые попадают под следствие и суд, начинают это оспаривать по всем инстанциям. Антикоррупционный суд вызывает такое сопротивление, потому что у всех народных депутатов есть прикормленные судьи. А новая инстанция будет отделена от других ветвей власти.

Если появится лесник – НАБУ, которое будет хватать за руку чиновников-взяточников, и Антикоррупционный суд, то уровень коррупции существенно снизится. Желающих быть пойманным, а затем осужденным еще и с конфискацией имущества, станет меньше. Возрастет цена вопроса,

– убежден Леонов.

Политолог отмечает: сегодня в Украине огромный так называемый коррупционный налог. Если же заработает Антикоррупционный суд и начнет вынесения серьезных приговоров в отношении чиновников, то это отразится и на госбюджете. Потому что деньги, если не идут кому-то в карман, то идут в экономику. Тогда появится возможность увеличивать пенсии и зарплаты в бюджетной сфере. Для бизнеса станет меньше откатов, его легальные доходы увеличатся.

Главное, отмечает эксперт, судьи низших инстанций будут вынуждены судить честно. Для них вырастут риски. В судах станет меньше желающих требовать от рядового украинца за правильное решение взятки в размере 3-5 тысяч долларов.

Чем больше перекрываются коррупционные схемы и потоки, тем больше денег будет в легальной экономике. Антикоррупционный суд чрезвычайно важен для того, чтобы судить именно судей других инстанций, вплоть до Верховного суда. Это сломает систему круговой поруки среди судей. 70-80% людей подумает, стоит ли брать взятку,

– отмечает Александр Леонов.

Эксперт также отметил, что если закон примут, то такой суд может быть созданным не ранее конца 2018 года. Реальную его эффективность можно будет почувствовать лет через пять. Главное, чтобы дела, которые суд будет передавать в следственные органы, в первую очередь, НАБУ, были профессионально подготовлены и не развалились в суде.

Напомним, 1 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект Петра Порошенко об Антикоррупционном суде. Верховная Рада начнет рассмотрение закона во втором чтении 23 мая и планирует завершить в четверг, 24 мая.

Более подробно об Антикоррупционном суде в материале: Антикоррупционный суд: почему он нужен и что изменится в Украине