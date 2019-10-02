70-летие КНР: в Пекине провели масштабный военный парад, в Гонконге продолжаются протесты: видео

В Китае отмечают семидесятилетие прихода к власти коммунистов. К этому празднику в Пекине на центральной площади устроили зрелищный военный парад, а в Гонконге с новой силой возобновились протесты.

Военный парад в Пекине

По случаю годовщины образования Китайской Народной Республики в Пекине провели военный парад, в котором приняли участие около 15 тысяч человек, 160 самолетов и 580 единиц военной техники, ракеты.

Кроме того, там также проведут торжественный вечер с разнообразными развлекательными мероприятиями.

Протесты в Гонконге

Зато в другом городе – Гонконге – уже не первый месяц продолжаются массовые протесты. В день годовщины КНР митингующие построили ограждения в центре города и заблокировали движение. Полиция применила против них слезоточивый газ и резиновые пули.

Police use tear gas and water cannons to disperse pro-democracy protesters in Hong Kong as China's Communist Party celebrates its 70 years of rule https://t.co/8SEeWG9PXg pic.twitter.com/Yq6pkEmG2t — CBS News (@CBSNews) October 1, 2019

Protests & Clashes in #HongKong as China celebrates 70th National Day.



15 injured, one critical after being reportedly shot by police. Video of standoff: pic.twitter.com/85EMkk8IrT — Joyce Karam (@Joyce_Karam) October 1, 2019

Что известно о протестах в Гонконге?Протесты в Гонконге продолжаются уже четвертый месяц. Двигателем для митингов стала поправка к закону об экстрадиции, которую должны внести 12 июня 2019 года. Она могла бы заставить Гонконг выдавать подозреваемых странам, с которыми у него нет соглашений об экстрадиции. Протестующие считали, что подобный закон положит конец автономности Гонконга.



Власти Гонконга пошла на уступки протестующим и отозвала законопроект 2 июля 2019 года. Но отказ власти от внесения поправки в закон не убедили митингующих остановить протесты. Теперь они требуют укрепления автономии Гонконга и отставки правительства.