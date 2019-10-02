70-летие КНР: в Пекине провели масштабный военный парад, в Гонконге продолжаются протесты: видео
В Китае отмечают семидесятилетие прихода к власти коммунистов. К этому празднику в Пекине на центральной площади устроили зрелищный военный парад, а в Гонконге с новой силой возобновились протесты.
Военный парад в Пекине
По случаю годовщины образования Китайской Народной Республики в Пекине провели военный парад, в котором приняли участие около 15 тысяч человек, 160 самолетов и 580 единиц военной техники, ракеты.
Кроме того, там также проведут торжественный вечер с разнообразными развлекательными мероприятиями.
Протесты в Гонконге
Зато в другом городе – Гонконге – уже не первый месяц продолжаются массовые протесты. В день годовщины КНР митингующие построили ограждения в центре города и заблокировали движение. Полиция применила против них слезоточивый газ и резиновые пули.
Что известно о протестах в Гонконге?Протесты в Гонконге продолжаются уже четвертый месяц. Двигателем для митингов стала поправка к закону об экстрадиции, которую должны внести 12 июня 2019 года. Она могла бы заставить Гонконг выдавать подозреваемых странам, с которыми у него нет соглашений об экстрадиции. Протестующие считали, что подобный закон положит конец автономности Гонконга.
Власти Гонконга пошла на уступки протестующим и отозвала законопроект 2 июля 2019 года. Но отказ власти от внесения поправки в закон не убедили митингующих остановить протесты. Теперь они требуют укрепления автономии Гонконга и отставки правительства.