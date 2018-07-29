70-летний Арнольд Шварценеггер на танке раздавил авто: видео

Голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер поразил участием в провокативном видео. Знаменитость сел за руль собственного танка и на скорости раздавил лимузин.

Известно, что телеканал CNBS пригласил на съемки голливудского "Терминатора" Арнольда Шварценеггера. Звезда согласился на предложение медиа и принял участие в программе Make It.

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По замыслу режиссера шоу, Арнольд Шварценеггер должен был показать, как он управляет 46-тонным танком M47 Patton II, который имеется в автопарке актера. В программе телеведущий рассказал, что эти военные машины были изготовлены в США в 1950-х годах для применения в Корейской войне. В то же время актер добавил, что именно таким танком управлял во время службы в австрийской армии.

Но интересными рассказами и воспоминаниями авторы шоу не ограничились. Посреди дороги они припарковали лимузин Lincoln Town Car, который стал помехой поездке Арнольда Шварценеггера.

Ты хочешь, чтобы я что-то сделал с этим? – спросил актер.

После согласия телеведущего Арнольд Шварценеггер на танке с легкостью раздавил лимузин.

Смотрите видео, как Арнольд Шварценеггер на танке уничтожил лимузин:

Соответствующий ролик появился на YouTube и сразу же привлек немалое внимание пользователей сети. Люди отметили, что лучше бы Арнольд Шварценеггер продал лимузин и отдал вырученные средства на благотворительность. Другие же назвали видео бессмысленным.