20:21
29 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
28°C 19°C
  • понедельник
    28°C 20°C
  • вторник
    27°C 20°C
  • среда
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Чеченские игры разума. Миллиардер из трущоб
Вєсті Кремля
19:21, 28 июля
Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко
Вєсті.UA
18:25, 28 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

70-летний Арнольд Шварценеггер на танке раздавил авто: видео

196 Читати новину українською
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер

Голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер поразил участием в провокативном видео. Знаменитость сел за руль собственного танка и на скорости раздавил лимузин.

Известно, что телеканал CNBS пригласил на съемки голливудского "Терминатора" Арнольда Шварценеггера. Звезда согласился на предложение медиа и принял участие в программе Make It.

Читайте также: Арнольд Шварценеггер сделал сюрприз Ломаченко: опубликовали видео

По замыслу режиссера шоу, Арнольд Шварценеггер должен был показать, как он управляет 46-тонным танком M47 Patton II, который имеется в автопарке актера. В программе телеведущий рассказал, что эти военные машины были изготовлены в США в 1950-х годах для применения в Корейской войне. В то же время актер добавил, что именно таким танком управлял во время службы в австрийской армии.

Но интересными рассказами и воспоминаниями авторы шоу не ограничились. Посреди дороги они припарковали лимузин Lincoln Town Car, который стал помехой поездке Арнольда Шварценеггера.

Ты хочешь, чтобы я что-то сделал с этим? – спросил актер.

После согласия телеведущего Арнольд Шварценеггер на танке с легкостью раздавил лимузин.

Смотрите видео, как Арнольд Шварценеггер на танке уничтожил лимузин:

 

Соответствующий ролик появился на YouTube и сразу же привлек немалое внимание пользователей сети. Люди отметили, что лучше бы Арнольд Шварценеггер продал лимузин и отдал вырученные средства на благотворительность. Другие же назвали видео бессмысленным.

Теги: LifeStyle Арнольд Шварценеггер
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые смешные мемы недели: Аквамэр, эко-Кабмин и шедевры живописи с черным юмором
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: Аквамэр, эко-Кабмин и шедевры живописи с черным юмором
Страшные воспоминания Скниловской трагедии и разрушительные потопы в Украине– топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Страшные воспоминания Скниловской трагедии и разрушительные потопы в Украине– топ-5 видео недели
10 поганих звичок, що об'єднують українських кандидатів у Президенти
сегодня, 19:03 10 поганих звичок, що об'єднують українських кандидатів у Президенти
Зоя Казанжи
Як прокурори влаштовують своїх дітей-мажорів на посади держслужбовців
сегодня, 17:00 Як прокурори влаштовують своїх дітей-мажорів на посади держслужбовців
Мустафа Найєм
Как современному человеку достичь успеха?
сегодня, 16:01 Как современному человеку достичь успеха?
Володимир Співаковський
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук