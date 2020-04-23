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      70% работающих людей ходят на работу в Украине во время карантина, – Шмыгаль

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      Денис Шмыгаль / kmu.gov.ua

      Экономика Украины работает несмотря на карантин, введенный с 12 марта для противодействия распространению коронавируса COVID-19. Сейчас 70% работающих людей продолжают ходить на работу.

      Такую статистику со ссылкой на данные социологических исследований озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки на Закарпатье, сообщает 24 канал.

      Интересно В карантин украинцам будут предлагать работу с зарплатой до 8 тысяч гривен, – Шмыгаль

      Мы готовы работать, чтобы создать новые рабочие места, чтобы предприятия могли двигаться дальше, люди могли найти работу. В Украине экономика работает, у нас 70% украинцев ходят на работу,
      – сказал Шмыгаль.

      В то же время глава правительства подчеркнул, что в таком случае люди должны соблюдать социальную дистанцию и все необходимые меры.

      Относительно новых рабочих мест, то Шмыгаль подчеркнул: "важно, чтобы в регионах, в областных центрах и в каждом городе определили перечень профессий, где не хватает работников, а бизнес определил, чем можно заинтересовать людей, которые вернулись в Украину".

      Что известно о вакансиях в Украине?В период карантина на рынке труда Украины исчезли почти все новые вакансии. Это связано с негативными прогнозами относительно будущего развития экономики. Несмотря на сокращение спроса на новую рабочую силу, работодатели пытаются сохранить имеющиеся рабочие места и не увольнять людей.

      Спрос на новых сотрудников исчез даже в ІТ-компаниях, которые являются наименее уязвимыми к карантину. В Нацбанке отметили, что количество новых резюме на рынке труда на том же уровне, что и в начале карантина. Кроме того, ежедневно в Украине появляется 6 тысяч новых безработных.


      Влияние карантина на финансы украинцев / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Кабинет Министров Украины Карантин в Украине 2020 Работа Денис Шмыгаль Новости Украины Новости политики
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