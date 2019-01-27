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      70 тысяч бельгийцев вышли на улицы Брюсселя с требованием предотвратить изменение климата: фото

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      Более 70 тысяч человек в Брюсселе призвали власти предотвратить глобальное потепление
      Более 70 тысяч человек в Брюсселе призвали власти предотвратить глобальное потепление / Фото из социальных сетей

      Люди вышли на протесты и призывают бельгийскую власть прибегнуть к конкретным действиям, чтобы решить проблему глобального потепления. В Бельгии похожая экологическая акция проходит уже в четвертый раз за последние 2 месяца.

      На улицы Брюсселя вышли более 70 тысяч человек, чтобы принять участие в шествии за сохранение планеты, пишет RTBF.

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      Холодный и дождливый день воскресенья 27 января не помешал присоединиться к акции тысячам людей из других городов страны. Активисты принесли баннеры с призывами к власти усилить борьбу с изменением климата на планете. Среди предложений протестующих – активнее использовать возобновляемые источники энергии и заботиться о чистототе воздуха.

      Такая же акция проходила в Брюсселе в прошлом месяце. Тогда в ней приняло участие около 70 тысяч человек.

      А 24 января примерно 35 тысяч школьников и студентов пропустили учебу ради участия в акциях с климатическими требованиями.

      Люди выкладывают в социальные сети фото и видео акции с призывами сохранить планету и задуматься о будущем человечества.

       

      Чем грозит человечеству изменение климата?Ученые утверждают, что каждые десять лет температура на планете увеличивается на полградуса. На первый взгляд, это совсем не много, однако за сто лет набежит пять градусов. А это может повлечь настоящую катастрофу для нашей планеты. Глобальное потепление спровоцирует такие стихийные бедствия, как засухи, наводнения, сильные ураганы, затопления прибрежных районов и поселений, аномальные температуры. Ученые предупреждают, что уже к концу этого века изменение климата будет угрожать существованию сотням миллионов людей.

      Последствия глобального потепления заметны уже сегодня. Это, например, масштабные ливни и наводнения, которые охватили мир в 2018 году. Из-за изменения климата за последний годы исчезают друг за другом острова. Такое уже произошло в Японии, в Тихом океане, а также в Восточно-Сибирском море и море Лаптевых.

      Если климат станет хоть чуточку теплее, растения и животные, которые живут в Альпах, в гористом Квинсленде в Австралии, в туманных лесах Коста-Рики, будут вынуждены перемещаться к полюсам. Так, ученые предсказывают, что изменение климата в ближайшем будущем может вызвать массовое вымирание диких животных, а именно более 1 миллиона их видов.

      Теги: Протесты Бельгия Экология климат
      Источник: 24 Канал
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