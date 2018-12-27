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      71-летний француз отправился через Атлантику в бочке поскольку должен был сделать "что-то новое"

      17 Читати новину українською
      71-летний француз отправился через Атлантику в бочке, потому что он должен был сделать "что-то невероятное"
      71-летний француз отправился через Атлантику в бочке, потому что он должен был сделать "что-то невероятное" / leparisien.fr

      Французский пенсионер отправился в путешествие через Атлантику в бочке без двигателя. 71-летний Жан-Жак Савен надеется, что пересечь океан ему помогут природные течения и ветер.

      Об этом сообщает ВВС.

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      Днем 26 декабря Савен отплыл от берега испанского острова Иерро. Известно, что его месторасположение отслеживают по GPS-трекеру. Поэтому уже через 4 часа после начала путешествия удалось выяснить, что бочку отнесло к югу от острова.

      Что известно о Савене Жан-Жака?Он бывший военный. Путешественник также в свое время работал рейнджером и пилотом. Жан-Жаку в январе исполнится 72 года. Он сказал, что для этого возраста он должен был сделать "что-то невероятное", добавляет Le Parisien.

      К слову, капсула, в которой плывет Жан-Жак, сделана из многослойной древесины. Она весит 400 килограмм. Кроме того, в ней установили специальные панели для производства энергии, причал у правого борта, а также иллюминаторы по бокам и на полу, "чтобы можно было увидеть рыбу".

      француз пенсіонер подорож у бочці
      Так выглядит бочка для путешествия 71-летнего француза//Фото: AFP

      В середине бочки путешественник обустроил кухню, спальное место и стол. Савен сказал, что взял с собой бутылку вина.

      француз бочка мандрівка пенсіонер
      В середине бочки француз создал себе все условия для комфортной жизни//Фото: AFP

      Интересно, что бочка движется со скоростью 2-3 километра в час. Путешественник Савен планирует преодолеть океан за три месяца, чтобы к марту 2019 года приплыть к берегам Карибских островов. Более того Жан-Жак хочет, чтобы его прибило к побережью французских островов Мартиника или Гваделупа, ведь так "проще будет оформлять документы и отправить капсулу обратно".

      Теги: Путешествия Водный транспорт Пенсіонери Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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