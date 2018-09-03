71-летний гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд планирует стать отцом в седьмой раз

Гитарист британской группы The Rolling Stones 71-летний Ронни Вуд готов стать отцом ещё раз.

Об этом сообщила жена гитариста Салли Хамфрис изданию The Sun.

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В мае 2016 года Ронни Вуд стал отцом близнецов. Салли родила музыканту дочерей Грейс Джейн и Элис Роуз.

Мы были бы счастливы, если бы детей стало больше. И мы готовы попробовать. Мне сейчас всего 40 лет. Но мы не хотим планировать свою жизнь далеко вперед, потому что случиться может все что угодно,

– рассказала Салли.

Допис, поширений Sally Wood (@sallywood1) 21 Гру 2017 р. о 10:42 PST

Салли добавила, что не против была бы родить близнецов во второй раз.

По словам жены Ронни Вуда, с близнецами намного легче, ведь они могут играть друг с другом.

Допис, поширений Sally Wood (@sallywood1) 21 Сер 2018 р. о 4:33 PDT

Еще у Ронни Вуда есть четверо детей: 43-летний Джейми, 39-летняя Леа, 35-летний Тайрон, а также 41-летний Джесси.