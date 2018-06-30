71-летнюю голливудскую актрису Сьюзан Сарандон арестовали на протесте против Трампа

Голливудскую киноактрису Сьюзан Сарандон арестовали в столице США во время акции протеста против антииммиграционной политики президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Правоохранители арестовали более 570 человек, которые выступили против политики "нулевой терпимости". Об этом Сьюзан сообщила на своей странице в Twitter.

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"Арестована. Будьте сильными. Продолжайте борьбу", – заявила Сарандон.

Отметим, что акция была организована при поддержке Женского марша и привлекла внимание многих активисток. Они устроили сидячую забастовку, завернувшись в серебристые одеяла. Так женщины требовали воссоединения всех семей мигрантов, которые были разделены.



Все фото – Twitter Сюьзан Сарандон

Напомним, в соответствии с политикой "нулевой терпимости" в отношении нелегальных мигрантов, принятой в апреле 2018 года, задержанных нелегалов передают в федеральные суды, а их детей переводят под опеку или возвращают на родину.

По данным министерства внутренней безопасности США, с 5 мая до 9 июня на границе с родителями разделили более 2300 детей.

Кроме того, 18 июня стало известно, что жена президента США Дональда Трампа Мелания раскритиковал иммиграционную политику мужа. Трамп 20 июня подписал указ, который запрещает разделять семьи мигрантов. 21 июня первая леди США посетила центры временного содержания детей нелегальных иммигрантов в Техасе.