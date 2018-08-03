72-летний Петросян закрутил роман с молодой копией Степаненко: подробности

В Сети появилась потрясающая информация о возможном разводе знаменитого супруга Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Как известно, юмористы не комментируют слухи. Однако в окружении часто обсуждают выходы 72-летнего Петросяна в свет со своей личной ассистенткой. Об этом сообщает издание Super.

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Молодой пассией Петросяна стала 29-летняя Татьяна Брухунова. Интересно, что ее называют молодой копией Степаненко – она с похожей прической и аппетитной фигурой, как у жены Петросяна.



Татьяна Брухунова / Facebook

Юмориста с молодой любовницей не раз видели вместе во время ужинов в ресторанах, а также во время отдыха в Подмосковье.

Смотрите видео, как Петросян проводит время с любовницей: