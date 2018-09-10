72-летняя Голди Хоун станцевала зажигательный танец: видео
Американская актриса Голди Хоун показала в социальных сетях зажигательный танец, который покорил не только поклонников, но и мировых звезд.
Голди Хоун опубликовала яркое видео на своей странице в Instagram. Актриса станцевала с чашечкой кофе, а также продемонстрировала, что она в прекрасной физической форме.
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"Утренний кофе и счастливый танец в воскресенье", – прокомментировала короткий ролик Голди.
Смотрите видео с Голди Хоун:
Американская актриса Эми Шумер назвала Голди ангелом в комментариях. Кантри-певица Кейси Масгрейвс отметила, что Хоун – крутая.
"Ты сокровище", – написала еще одна звезда кино Лесли Гроссман.
Источник: 24 Канал
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