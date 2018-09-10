72-летняя Голди Хоун станцевала зажигательный танец: видео

Американская актриса Голди Хоун показала в социальных сетях зажигательный танец, который покорил не только поклонников, но и мировых звезд.

Голди Хоун опубликовала яркое видео на своей странице в Instagram. Актриса станцевала с чашечкой кофе, а также продемонстрировала, что она в прекрасной физической форме.

Читайте также: Певице Бейонсе угрожают расправой: неожиданные подробности

"Утренний кофе и счастливый танец в воскресенье", – прокомментировала короткий ролик Голди.



Смотрите видео с Голди Хоун:

Американская актриса Эми Шумер назвала Голди ангелом в комментариях. Кантри-певица Кейси Масгрейвс отметила, что Хоун – крутая.



"Ты сокровище", – написала еще одна звезда кино Лесли Гроссман.