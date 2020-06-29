73-летний Леонид Перебитюк из Павлограда на Днепропетровщине прыгнул с парашютом. Так ему удалось воплотить в реальность свою давнюю мечту.

Мужчина прыгал вместе с инструктором – с высоты 4 200 метров, сообщает "Павлоград.dp.ua".

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Пенсионер рассказал, что волновался только во время медосмотра и когда делали шаг из самолета.

"Захватывает дух – увидеть поля, поселки... Особенно, когда зависает, сидишь, смотришь – хорошо..." – поделился впечатлениями он.

73-летний дедушка прыгает с парашютом: смотрите видео

Чтобы поддержать дедушку, на аэродром приехала его внучка Кира, которая учится в третьем классе. А также односельчанин Сергей Коновалов – вместе с Перебитюком они являются членами общественной организации "Оса" – клуба метания ножей, топоров и стрельбы из лука.

"Просто встретил его как-то, а он спросил, можно ли к нам в клуб. Я спросил, для чего это ему. Он ответил, что не хочет просто сидеть на лавочке", – рассказал Коновалов.

Бабушка из Закарпатья села за штурвал самолета

О прыжке с парашютом думает и популярная блогерша – бабушка Рина из Закарпатья. Однако это пока под вопросом. Вероятно, из-за ее почтенного возраста.

Баба Рина доказала, что в 90 лет жизнь только начинается. Женщина имеет собственный инстаграм-блог и ютуб-канал. Недавно она в очередной раз удивила подписчиков – села за штурвал самолета.