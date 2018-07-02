74-летний Тото Кутуньо попал в больницу: подробности

Известного итальянского певца и композитора Тото Кутуньо экстренно госпитализировали. Мужчина отменил свой концерт, который должен был состояться в Бельгии в рамках фестиваля итальянской песни.

Сейчас врачи оценивают состояние пожилого певца как стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе Тото Кутуньо.

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Отметим, в Бельгию Тото Кутуньо приглашен как почетный гость фестиваля итальянской песни, который, по планам организаторов, должны были посетить свыше 10 тысяч зрителей. Тото должен был дать три концерта, однако не смог.

Кутуньо признался изданию La Repubblica, что заболел из-за жары и через неделю после выписки он отправится в международный тур.

Избыточная жара в эти дни вызвала кратковременное ослабление, которое заставило меня не выступать в Бельгии,

– отметил певец.



Тото Кутуньо