75-ая годовщина начала депортации украинцев из Польши: что известно о печальном событии
75 лет назад началась принудительная депортация украинцев с их этнических территорий. Вследствие этнических чисток своих домов лишились 700 000 человек. Продолжением депортации украинцев, которая началась еще в заключительные годы Второй мировой, стала акция "Висла", проведена в 1947 году польским и советским коммунистическими режимами.
8 сентября этого года Украина впервые на государственном уровне отмечает годовщину депортации. В прошлом году Верховная Рада установила второе воскресенье сентября Днем памяти принудительного выселения автохтонных украинцев с Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойкивщини в 1944-1951 годах.
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Что такое операция "Висла" и кто ее провел?
Это этническая чистка, проведенная по решению партийного и государственного руководства СССР, Польской республики и ЧСР. Этой операции предшествовали мероприятия, которые проводились на территориях Западной Украины коммунистическими режимами СССР и Польши. Так, 9 сентября 1944 года в Люблине СССР и Польша заключили соглашение о "взаимном обмене населением". Выгоняли украинцев из Польши, а поляков – из Украины. Несмотря на заявления, будто переезд будет осуществляться добровольно, коммунистические режимы СССР и Польской Народной Республики массово использовали репрессивные методы. Выселение превратилось в принудительную депортаци..
Ключевым этапом в процессе этнических чисток стала операция "Висла", которая длилась с апреля по июль 1947 года. Официальным поводом для проведения операции стало убийство заместителя министра обороны Польши, в котором обвинили УПА. Ответственность же положили на всех украинцев, которые жили в Польше.
Украинцев вывозили в товарных вагонах / Фото ukrainianpeople.us
Операция заключалась в принудительной, с использованием войск, депортации украинцев с их этнических территорий – Лемковщины, Надсяння, Подляшья и Холмщины.
Быстрыми темпами переселить украинцев и смешанные семьи на возвращенные территории (прежде северную Пруссию), не образуя компактных групп и не ближе, чем 100 километров от границы,
– говорилось в постановлении Политбюро ЦК ПРП.
"Возвращенные земли" – это территории, которые отошли Польше после войны от Германии. Именно сюда решили депортировать украинцев с Закерзонья. Так называли небольшую полоску этнических украинских земель, после присоединения Западной Украины к СССР, которые оказались в составе Польши. С апреля по октябрь отсюда было выселено 150 тысяч украинцев из двух сотен тысяч, которые еще остались после предыдущих переселений в Союз.
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Как проходила операция "Висла"?
Украинский давали 2 часа на сборы. Вещей разрешили брать не более 25 килограммов на семью. Некоторым удавалось взять с собой скот, что их и спасло. Украинцам после депортации обещали равноценное возмещение имущества на новой территории, однако этого не случилось.
Затем украинцев везли в товарных вагонах. Долго и неизвестно куда для них.
Украинцам давали 2 часа на сборы перед депортацией / Фото prolviv.com
Тех, кого заподозрили в сотрудничестве с УПА, расстреливали без суда. Для гражданских украинцев Минобороны устроило концлагерь в Явожно. Много украинцев погибли от нечеловеческих условий во время выселения.
Многие села во время "зачистки" сожгли. На их месте – сейчас пустота. А вместо разрушенных церквей выросли леса.
"Добровольное переселение" с "равноценным возмещением имущества" обернулось колхозным рабством, голодом и нищетой, годами унижений и лишений без права возвращения на родные земли,
– рассказал председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
Смотрите видео о депортации 700 тысяч украинцев:
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Какие мероприятия запланированы в Украине к 75-летию с начала депортации украинцев?
- 9 сентября – открытие выставки "Изгнание" в Киеве,
- круглый стол "Восстановление национальной памяти о преступлении тотального выселения украинский-автохтонов с исторических земель",
- митинг-реквием и молебен возле Памятного Креста жертвам Голодомора и политических репрессий в Украине,
- памятная академия при участии представителей государственной власти, духовенства, СМИ, делегаций обществ депортированных украинский,
- драма-концерт "Изгнанные из рая" Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра имени Ивана Франко.
Как проходила операция "Висла": смотрите видео