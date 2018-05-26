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75-летний фан "Ливерпуля" не попал на финал ЛЧ в Киев: мужчина прослезился

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Эрни Эшли болеет за
Эрни Эшли болеет за "Ливерпуль" почти 70 лет / liverpoolecho.co.uk

Фанат "Ливерпуля" Эрни Эшли болеет за красных на протяжении 68 лет. Из-за отмены авиарейса человек не смог попасть на финал Лиги Чемпионов в Киеве.

Как информирует местное издание Liverpool Echo, об отмене рейса 75-летний болельщик узнал, когда уже должен был ехать в аэропорт.

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Эрни рассказал, что болеет за клуб из Ливерпуля уже на протяжении почти 70 лет и финал в Киеве должен был бы стать уже его 13-м финалом.

Я лег спать в 7 вечера, чтобы встать в 3 ночи. Мне позвонили и сказали, что рейс отменен. Девушка, которая говорила это, плакала. И признаюсь, я тоже плакал вместе с ней,
– говорит мужчина.

Эрни показал билет, который так и не сможет использовать, чтобы поболеть за любимую команду в Киеве.

Ліверпуль фанат Ліга Чемпіонів
Фанат "Ливерпуля" не смог попасть на финал Лиги чемпионов в Киев

"Я просто расстроен, что имею билет, а есть хорошие ребята, которые его не получили. Я буду жить, чтобы увидеть другой финал под руководством Клоппа – это главное", – признался 75-летний болельщик.

Ліферпуль Фанат ЛЧ
Эрни Эшли болеет за "Ливерпуль" почти 70 лет

Смотрите обращение 75-летнего болельщика "Ливерпуля" Эрни Эшли:

Напомним, накануне стало известно, что несколько рейсов из Великобритании в Киев, которым на финал Лиги чемпионов должны были добираться фанаты "Ливерпуля", отменили. Позже в туристической компании, которая занималась перевозкой болельщиков, заверили, что удалось решить эту проблему.

Теги: Новости Украины Новости Киева Лига чемпионов Великобритания Реал – Ливерпуль
Источник: 24 Канал
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