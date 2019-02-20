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      766 тысяч гривен – только за растаможивание: топ-5 самых дорогих "евроблях" в Украине

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      Самая дорогая "евробляха" – Porshe 911 Turbo S
      Самая дорогая "евробляха" – Porshe 911 Turbo S / porsche.ua

      Самым дорогим автомобилем на еврономере, который растаможили в течение льготного периода, оказался Porshe 911 TURBO S 2013 года. 766 тысяч 100 гривен заплатил владелец за его оформление.

      При этом таможенная стоимость автомобиля составляла 83 тысячи 100 долларов США, сообщила Государственная фискальная служба Украины.

      Какие штрафы грозят владельцам авто на еврономерах за несвоевременное растаможивание – читайте в материале 24 канала

      Второе место в топ-5 элитных "евроблях", которые растаможивали в течение трех месяцев действия льготного периода, занял также автомобиль Porshe – CAYENNE S 2015 года выпуска. Его стоимость – 76 тысяч долларов США (примерно 2 миллиона и 50 тысяч гривен), а стоимость растаможивания – 705 тысяч гривен.

      Третье место в списке – Bentley Flying Spur 2014 года с таможенной стоимостью в 74 тысячи 500 долларов (чуть больше 2 миллионов гривен). За его растаможку заплатили почти 728 тысяч гривен.

      Автомобили на четвертом и пятом местах – два "мерседеса" – отстали существенно. MERCEDES-BENZ G CLASSE 2015 года за 63,6 тысячи долларов США пополнил бюджет Украины на 593 тысяч 400 гривен, а MERCEDES-BENZ V-CLASSE 2018 года за 62 тысячи долларов – на 553 тысяч гривен.

      Авто на єврономерах

      Топ-5 самых дорогих "евроблях", растаможенных в течении льготного периода

      22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога с коэффициентом 0,5 для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. По состоянию на 19 февраля в Украине уже растаможили 124 тысячи "евроблях", а государственный бюджет получил за них 7,67 миллиарда гривен.

      Розмитнення

      Как рассчитать стоимость растаможки авто на еврономере

      Смотрите видео с объяснениями, что означает новый закон об авто на еврономере:

       

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      Теги: Новости Украины Государственная фискальная служба Транспорт Авто Пошлина Авто на еврономерах
      Источник: 24 канал
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