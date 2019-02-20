766 тысяч гривен – только за растаможивание: топ-5 самых дорогих "евроблях" в Украине

Самым дорогим автомобилем на еврономере, который растаможили в течение льготного периода, оказался Porshe 911 TURBO S 2013 года. 766 тысяч 100 гривен заплатил владелец за его оформление.

При этом таможенная стоимость автомобиля составляла 83 тысячи 100 долларов США, сообщила Государственная фискальная служба Украины.

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Второе место в топ-5 элитных "евроблях", которые растаможивали в течение трех месяцев действия льготного периода, занял также автомобиль Porshe – CAYENNE S 2015 года выпуска. Его стоимость – 76 тысяч долларов США (примерно 2 миллиона и 50 тысяч гривен), а стоимость растаможивания – 705 тысяч гривен.

Третье место в списке – Bentley Flying Spur 2014 года с таможенной стоимостью в 74 тысячи 500 долларов (чуть больше 2 миллионов гривен). За его растаможку заплатили почти 728 тысяч гривен.

Автомобили на четвертом и пятом местах – два "мерседеса" – отстали существенно. MERCEDES-BENZ G CLASSE 2015 года за 63,6 тысячи долларов США пополнил бюджет Украины на 593 тысяч 400 гривен, а MERCEDES-BENZ V-CLASSE 2018 года за 62 тысячи долларов – на 553 тысяч гривен.

Топ-5 самых дорогих "евроблях", растаможенных в течении льготного периода

22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога с коэффициентом 0,5 для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. По состоянию на 19 февраля в Украине уже растаможили 124 тысячи "евроблях", а государственный бюджет получил за них 7,67 миллиарда гривен.

Как рассчитать стоимость растаможки авто на еврономере

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