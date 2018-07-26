77-летняя актриса Фэй Данауэй стала лицом рекламы Gucci: фото и видео

77-летняя актриса Фэй Данауэй, которая известна зрителю ролью в фильме "Бонни и Клайд", стала лицом новой рекламной кампании сумок Gucci.

По сюжету Фей играет знаменитую богатую женщину, которая проводит выходные со своей дочерью, роль которой играет французская певица Соко.

Ролик, который снял режиссер Петр Коллинз, показывает один день из их богемной жизни, в частности, шопинг, отдых у бассейна и игру в теннис.

Допис, поширений Gucci (@gucci) 25 Лип 2018 р. о 6:05 PDT

В конце видео Фей дарит своей дочери новую сумку Gucci – Sylvie.

Допис, поширений Gucci (@gucci) 25 Лип 2018 р. о 2:39 PDT

Допис, поширений Gucci (@gucci) 26 Лип 2018 р. о 4:00 PDT

Допис, поширений Gucci (@gucci) 26 Лип 2018 р. о 7:39 PDT

Реклама Gucci с Фей Данауэй:

Кто такая Фэй Данауэй?

Американская актриса, сыгравшая с Уорреном Битти в гангстерском фильме "Бонни и Клайд", за роль в котором номинировалась на премию "Оскар".



За роль в "Китайском квартале" Полански Фей получила вторую номинацию на "Оскар". Через два года Данауэй сыграла в фильме "Телесеть", за роль в которой получила желанную премию "Оскар" и "Золотой глобус". В то же время она имеет и антипремию "Золотая малина" за худшую актрису.