7 ежедневных продуктов, которые легко снимают отеки

После тяжелой работы за компьютером перед сном или шумной вечеринкой на утро всех ждут неприятные отеки на лице. Если вода или тональный крем для женщин не помогают их скрыть, то обратите внимание на простые ежедневные продукты, которые быстро их снимут.

Мало кто знает, что справиться с отеками могут помочь некоторые простые продукты питания. Больше всего это касается фруктов и овощей, которые эффективно ускоряют метаболизм.

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Гречка

Гречку без соли и специй советуют кушать перед сном всем, кто хочет утром выглядеть красиво и свежо. Ее также советуют есть беременным женщинам, поскольку этот продукт помогает бороться как с внешними, так и внутренними отеками.

Яблоки

Яблоки являются не только отличными продуктами молодости, но и хорошо помогают бороться с отеками, а также с раком, болезнями и помогают проснуться утром.

Перец

Простой болгарский перец обладает целым рядом полезных витаминов и минералов. И одно из его полезных свойств - бороться с отеками, токсинами и излишками солей. Особенно красный перец.

Огурец

Для того, чтобы исчезли неприятные отеки на лице, эксперты рекомендуют выпить огуречный фреш или салат с помидорами. Это не только вкусное дополнение к вашему завтраку, но и полезная процедура, которая отразится на вашем лице.

Петрушка

Этот зеленый продукт идеально выводит лишнюю жидкость из организма и ускоряет процесс снятия отеков. Добавляйте ее в салаты или же просто ешьте ее отдельно, – результат долго не заставит себя ждать.

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Баклажаны

Во многих странах Востока этот овощ считают продуктом долголетия. Лучше всего его употреблять в вареном виде или приготовленном на пару. Баклажаны не только отлично справляются с отеками, но и помогают вывести токсины и соли из организма.

Курага

Курага, как известно, обладает не только полезными свойствами для здоровья женщин, но и помогает избавиться от внешних и внутренних отеков. Но врачи не советуют есть курагу тем, кто страдает гипотонией, аллергией и диареей.