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Телеканал новостей 24 Новости Дети

7 инфекций, вызывающих врожденную катаракту

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7 инфекций, вызывающих врожденную катаракту
7 инфекций, вызывающих врожденную катаракту / verywellhealth.com

Во время беременности некоторые инфекции могут вызвать врожденную катаракту глаза у детей – полное или частичное помутнение хрусталика.

Эта патология развивается внутриутробно, пишет Opticclub.

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Катаракта может возникать по-разному: начиная от небольшого мутного пятна беловатого цвета, заканчивая полным поражением структуры. Эта болезнь опасна тем, что может привести к полной или частичной потере зрения.

Наибольшую опасность представляют такие инфекционные болезни как

–  сифилис

–  токсоплазмоз;

–  цитомегаловирус;

–  герпес

–  краснуха;

–  ветряная оспа.

7 інфекцій, які спричиняють вроджену катаракту

7 инфекций, вызывающих врожденную катаракту

Диагноз подтверждают после рождения ребенка, однако его могут поставить и во время беременности. Врачи чаще всего проводят вмешательства в первые месяцы жизни ребенка.

Однако врожденная катаракта может быть как отдельным отклонением от нормы, так и частью проявления детских заболеваний.

К слову, британские и американские ученые провели серию опытов и установили, что твердая пища способна улучшить беспокойный сон у ребенка до 6 месяцев.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Дети Здоровье Инфекция Здоровье глаз
Источник: 24 Канал
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