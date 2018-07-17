7 инфекций, вызывающих врожденную катаракту
Во время беременности некоторые инфекции могут вызвать врожденную катаракту глаза у детей – полное или частичное помутнение хрусталика.
Эта патология развивается внутриутробно, пишет Opticclub.
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Катаракта может возникать по-разному: начиная от небольшого мутного пятна беловатого цвета, заканчивая полным поражением структуры. Эта болезнь опасна тем, что может привести к полной или частичной потере зрения.
Наибольшую опасность представляют такие инфекционные болезни как
– сифилис
– токсоплазмоз;
– цитомегаловирус;
– герпес
– краснуха;
– ветряная оспа.
7 инфекций, вызывающих врожденную катаракту
Диагноз подтверждают после рождения ребенка, однако его могут поставить и во время беременности. Врачи чаще всего проводят вмешательства в первые месяцы жизни ребенка.
Однако врожденная катаракта может быть как отдельным отклонением от нормы, так и частью проявления детских заболеваний.
К слову, британские и американские ученые провели серию опытов и установили, что твердая пища способна улучшить беспокойный сон у ребенка до 6 месяцев.
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