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      7-летняя девочка защищала мать и ударил бабушку ножом

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      В Харьковской области полиция подозревает 7-летнюю девочку в нанесении тяжелых травм бабушке. 43-летнюю женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

      Инцидент произошел в Змиевском районе Харьковской области. Правоохранители получили информацию от медиков, что 43-летняя женщина в тяжелом состоянии с колото-резаными ранами в спине.

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      По данным полиции, жительница села Гениевка будучи пьяной поссорилась со своей дочерью. Женщины толкали друг друга и таскали за волосы.

      Семилетняя девочка стала свидетелем драки. Чтобы защитить маму от бабушки, она схватила кухонный нож и ударила несколько раз ее в спину.


      7-летний ребенок ударил ножом бабушку, чтобы защитить маму / Фото: Нацполиция

      Правоохранители открыли уголовное производство по статье "покушение на убийство". Мать девочки могут привлечь к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка.


      На Харьковщине полиция подозревает ребенка в покушении на убийство / Фото: Нацполиция

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Новости Харькова Криминал
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