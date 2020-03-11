7-летняя девочка защищала мать и ударил бабушку ножом

В Харьковской области полиция подозревает 7-летнюю девочку в нанесении тяжелых травм бабушке. 43-летнюю женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в Змиевском районе Харьковской области. Правоохранители получили информацию от медиков, что 43-летняя женщина в тяжелом состоянии с колото-резаными ранами в спине.

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По данным полиции, жительница села Гениевка будучи пьяной поссорилась со своей дочерью. Женщины толкали друг друга и таскали за волосы.

Семилетняя девочка стала свидетелем драки. Чтобы защитить маму от бабушки, она схватила кухонный нож и ударила несколько раз ее в спину.



7-летний ребенок ударил ножом бабушку, чтобы защитить маму / Фото: Нацполиция

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "покушение на убийство". Мать девочки могут привлечь к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка.



На Харьковщине полиция подозревает ребенка в покушении на убийство / Фото: Нацполиция