7-летняя мастер тату и 26 героев Marvel на теле: чем поражает фестиваль Tattoo Collection 2019

Любимые персонажи, уникальные эскизы и рисунки на всю жизнь и вслепую – в Киеве стартовал юбилейный 15 фестиваль Tattoo Collection 2019. Он проходит с 17-19 мая на ВДНХ. Ежегодно встреча "свободных и разрисованных" собирает в Киеве мастеров и любителей тату-культуры не только из Украины, но и из-за рубежа.

"Не ходи голым – забивайся" – это своеобразный девиз любителей украсить тело татуировкой. И если существует стереотип, что нательные рисунки – развлечение для молодежи, на фестивале Tattoo Collection 2019 его разрушают.

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Ева – самая молодая участница фестиваля. Девочка своему папе набила летающую тарелку в 7 лет. Татуировку наносила под руководством отца, который является профессиональным мастером.

Как девочка Ева набивала тату своему папе: фото

В воскресенье, 19 мая, Ева будет набивать отцу персонажей из любимого мультфильма.

А Кирилл уверенно шагает к Книге рекордов Гиннеса. Хочет попасть туда как человек, на теле которого изображено наибольшее количество персонажей из комиксов Marvel. Он набил уже 26 героев комиксов. Однако у рекордсмена-канадца на теле 31 персонаж. Кирилл планирует его превзойти.



У пареня 26 тату с героями Marvel

Есть и татуировки вслепую, но решиться на такое – настоящий подвиг. Для этого нужно просунуть руку в окошко и ждать сюрприз, но тематический – мастера набивают рисунки, связанные с музыкой.

Эта тату-культура развивается с бешеной скоростью. Мастера совершенствуют свои умения, не стоит на месте и техника, которая позволяет изображать на теле настоящие шедевры.

Где проходит фестивальTattoo Collection 2019: карта