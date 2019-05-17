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      7-летняя мастер тату и 26 героев Marvel на теле: чем поражает фестиваль Tattoo Collection 2019

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      Любимые персонажи, уникальные эскизы и рисунки на всю жизнь и вслепую – в Киеве стартовал юбилейный 15 фестиваль Tattoo Collection 2019. Он проходит с 17-19 мая на ВДНХ. Ежегодно встреча "свободных и разрисованных" собирает в Киеве мастеров и любителей тату-культуры не только из Украины, но и из-за рубежа.

      "Не ходи голым – забивайся" – это своеобразный девиз любителей украсить тело татуировкой. И если существует стереотип, что нательные рисунки – развлечение для молодежи, на фестивале Tattoo Collection 2019 его разрушают.

      Читайте также: В Киеве стартовал фестиваль Tattoo Collection 2019: что известно о самых татуированных людях мира

      Ева – самая молодая участница фестиваля. Девочка своему папе набила летающую тарелку в 7 лет. Татуировку наносила под руководством отца, который является профессиональным мастером.

      Как девочка Ева набивала тату своему папе: фото

      В воскресенье, 19 мая, Ева будет набивать отцу персонажей из любимого мультфильма.

      А Кирилл уверенно шагает к Книге рекордов Гиннеса. Хочет попасть туда как человек, на теле которого изображено наибольшее количество персонажей из комиксов Marvel. Он набил уже 26 героев комиксов. Однако у рекордсмена-канадца на теле 31 персонаж. Кирилл планирует его превзойти.

      Хлопець має 26 тату з героями Marvel
      У пареня 26 тату с героями Marvel

      Есть и татуировки вслепую, но решиться на такое – настоящий подвиг. Для этого нужно просунуть руку в окошко и ждать сюрприз, но тематический – мастера набивают рисунки, связанные с музыкой.

      Эта тату-культура развивается с бешеной скоростью. Мастера совершенствуют свои умения, не стоит на месте и техника, которая позволяет изображать на теле настоящие шедевры.

      Где проходит фестивальTattoo Collection 2019: карта

       

      blog_ava
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      17 мая
      824
      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Новости культуры Фестивали Новости Киева Тату
      Источник: 24 канал
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