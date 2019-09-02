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      7-летняя одесситка стала самой юной мастерицей тату в Украине: яркие фото

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      Одесситка Ева Гребенюк стала самым молодым мастером тату в Украине. Опыт девочка перенимает от отца, который этим занимается профессионально. Девочка уже сделала два настоящих тату. Какие они – выясняли журналисты 24 канала.

      Уже совсем скоро девочка поедет на второй в своей жизни фестиваль тату. Поэтому пока упражняется в тату-мастерстве: делает рисунки на силиконовом коврике.

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      Первые шаги в искусстве Ева начала делать в четыре года. Опыт переняла у отца, который работает мастером тату. Его тело украшают уже два рисунка от Евы.


      Ева Гребенюк и ее отец Александр


      Такую татуировку Ева сделала отцу

      А совсем скоро будет еще одна – на левой ноге отца девочка набьет своего любимого героя мультфильма.

      Она волновалась. Но когда начала уже делать, то я выдохнул. Ева будет делать мне татуировку огурчика Рика. Это – персонаж моего любимого мультика,
      – рассказал отец юной мастерицы.

      У мамы Евы татуировок нет, однако увлечение дочери она полностью поддерживает. "Увидим, что будет дальше. А пока она получает от этого удовольствие", – подчеркнула Инесса Гребенюк.


      Ева Гребенюк – самый молодой тату-мастер в Украине

      Тем временем семилетняя Ева уже строит грандиозные планы на будущее и даже планирует открыть собственный тату-салон. Недавно девочку признали самой юной тату-мастером Украины. Ее уже приглашают на международные тату-конвенции, и уже скоро у нее могут появиться первые клиенты.

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      Теги: Новости Украины Исскусство Дети и несовершеннолетние Тату Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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