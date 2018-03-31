7 миллионов дохода, дорогие часы и аренда дома в Испании: декларация Кононенко

Первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко, которого называют "серым кардиналом" украинской политики и одним из ближайших друзей президента, заполнил электронную декларацию о доходах в 2017 году.

Так, в декларации Кононенко указано, что в прошлом году он заработал примерно 7,7 миллионов гривен, зарплата народного депутата составляла всего 252 тысячи 102 гривны.

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В виде процентов в банке депутат указал 378 тысяч гривен дохода.

Более 7 миллионов гривен дивидендов он получил в ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "ВИК", конечным бенефециаром которого и владельцем акций с 2009 года на сумму 5 897 543 гривен является сам Кононенко.

На счетах в "Укрсоцбанке" у депутата 2,5 миллиона гривен и 1099 евро. Наличными он держит 800 тысяч евро и 900 тысяч долларов.

В графе декларации о недвижимости преимущественно все записано на жену Игоря Кононенко. В частности, жилой дом в Киеве на 1643,6 метра квадратных, квартира также в столице на 239,8 "квадрата", земельные участки на 4645 и 2255 м кв и скромное домовладение на 36,6 метров.

Вся эта недвижимость записана на Лилию Кононенко с декабря 2017 года, а ее муж имеет право бесплатного пользования указанным имуществом.

В Испании семья Кононенко арендует дом площадью почти 540 квадратных метров, а дочь Ольга снимает апартаменты во Франции.

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Заместитель председателя "БПП" также указал длинный перечень ценного имущества – одних ювелирных изделий, задекларированных на жену – почти 1,5 миллиона гривен.

Немаленькая коллекция дорогих часов и у самого Кононенко – в декларации он указал их сразу 5 на общую сумму почти 2,5 миллиона гривен.

Что интересно, самые дешевые из указанных часов – Louis Vuitton за 264 тысячи гривен.





Кононенко задекларировал часов на 2,5 миллиона