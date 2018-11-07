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      7 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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      Что нельзя и можно делать 7 ноября
      Что нельзя и можно делать 7 ноября / unsplash.com

      7 ноября 2018 года чествуют мучеников Маркиана и Мартирия. Когда-то говорили, что в этот день "Федот на лед ведет" – начинает резко меняться погода, становится очень холодно, и приближается настоящая зима. Люди пытались анализировать природные явления и предсказывали, какой будет погода.

      Святых Маркиана и Мартирия считают покровителями всех юристов, но западных. У наших служителей Фемиды – покровитель святой Николай.

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      Именины 7 ноября празднуют: Валерий, Дмитрий, Маркиан (Марк).

      Народные приметы на 7 ноября

      – Если на небе мигают звезды – ухудшится погода и появится сильный ветер.

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      – На небе облака плывут низко – ожидайте дождя и похолодания.

      – Если небо имеет чистый голубой цвет, то хорошая погода продержится еще долго.

      – 7 ноября плачет земля – обязательно пойдет либо снег, либо дождь.

      Что можно делать 7 ноября

      1. Считается, что в этот день хорошо выплакаться о своих несчастьях, покаяться в совершенных грехах. Говорят, что после этого можно с чистым сердцем и помыслами встретить зиму.

      2. Если в этот день попросить умерших близких о помощи – проблемы решатся уже на следующий день.

      3.По поверью, если девушка-сирота обратится в этот день с просьбой к умершей матери – она обязательно выполнит ее.

      Что нельзя делать 7 ноября

      1. Тем, кто занимается частной торговлей желательно не ездить никуда с товаром.

      2. Женщинам и девушкам нельзя плакать в подушку. Говорят, что тому, кто потом ляжет на эту подушку – перейдут все слезы и боли.

      3. Обойти людей, которые просят милостыню. В этот день надо помогать обездоленным людям.

      Теги: LifeStyle Новости Украины Традиции
      Источник: 24 канал
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