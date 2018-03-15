7 поз, которые стоит попробовать: 18+

Главное преимущество этих поз заключается в том, что заниматься сексом можно не только в вашей спальне, но где угодно.

Секс стоя: 7 поз, которые стоит попробовать

Читайте также: 6 секс-позиций, которые ненавидят женщины

1. С поднятой ногой

Партнеры стоят лицом друг к другу, мужчина держит ногу женщины. Кажется, что партнерша находится в неустойчивом положении, но это только кажется. Если мужчина крепко держит ее за бедро, то девушка находится в относительной безопасности. При этом партнеру легче держать ее так, чем на весу. Если боитесь упасть, можно просто прижаться к стене: появится дополнительная точка опоры.

2. Сзади

Девушка нагибается, и мужчина входит в нее сзади. Партнерша также может опираться руками о пол, если дотянется. Эта позиция чем-то напоминает стиль собаки, поэтому наверняка понравится любителям мужского доминирования. Чтобы усилить ощущение, партнер может крепко держать девушку за ягодицы и резко притягивать к себе. Еще один бонус: поза подойдет для анального секса.

3. Стоя + лежа на спине​

Женщина лежит на спине ближе к краю кровати или любой другой горизонтальной поверхности. Мужчина стоит и поддерживает ее за ягодицы. В таком положении партнерше удобно закинуть ноги на плечи партнера. Эта поза особенно полезна, если ваш любимый хочет отдохнуть, а вы полны сил.

4. Перекрещенные ноги​

Исходное положение похоже на предыдущее. Основная разница в том, что ноги партнерши перекрещенные. Чтобы поза стала еще пикантнее, девушка может обхватить руками ягодицы мужчины. Главное преимущество позы заключается в том, что сомкнутые ноги партнерши усиливают стимуляцию для обоих. Позиция также отлично подходит, если у партнера небольшой пенис.

5. Сзади на краю



Еще одна вариация положения, при котором девушка частично находится на кровати или столе, а мужчина стоит. Но в этом случае он проникает сзади. Эта поза хороша тем, что достаточно устойчива для обоих, а во-вторых, она подходит для более жесткого секса: чтобы сделать позу более яркой, партнер может держать руки девушки сзади, и связать их, или даже зафиксировать наручниками.

6. У стены​



Женщина стоит лицом к стене и держится за нее руками, партнер проникает в нее сзади. Как и предыдущая, эта поза довольно устойчива. Так что она придется по душе тем, кто только осваивает секс стоя.

7. 69

Чтобы выполнить эту позу для взаимных оральных ласк, мужчине придется держать девушку. Она, в свою очередь, может держаться за его бедра и положить колени ему на плечи. Это необычная поза, которая запомнится надолго! Правда, подойдет она не всем. Партнеры должны быть в хорошей физической форме и с развитым чувством равновесия. Но в любом случае лучше положить на пол матрас или подушки, чтобы (если вдруг) падать, то было не так больно.