7 причесок, которые испортят любой образ
Даже популярные прически способны испортить ваш образ – укладки и покраска, которые прекрасно смотрятся в рекламных роликах, в реальной жизни могут не оправдать ожидания.
Посмотрите на 7 вариантов причесок, которые портят образ.
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Залакированные локоны
Не всегда локоны – это удачный выбор. Например, Майли Сайрус прекрасно переобразилась, когда остригла длинные кудри.
Майли Сайрус
Майли Сайрус после смены имиджа
Ненатуральный рыжий
Рыжий цвет подходит только тем, у кого от природы рыжие волосы. Если перекрасить волосы в насыщенный рыжий, то он еще и прибавит возраст.
Кристен Стюарт
Густая челка
Густая челка с "нулевых" делает образ более агрессивным и выглядит старомодно.
Рианна
Жёлтый блонд
Жёлтый блонд выглядит дёшево и никого не красит. Если вы хотите осветлить волосы – выбирайте более натуральные или холодные оттенки.
Линдси Лохан
Прямой роздел
Прямой раздел мало кому подходит, так как наши лица асимметричны, а прямым разделом вы только это подчеркиваете. По словам экспертов, более привлекательная часть лица – левая. Так что и раздел лучше делать слева.
Селена Гомес
Ненатуральный чёрный
Хуже жёлтого блонда может быть только абсолютно чёрный. Например, эту ошибку совершила Бритни Спирс.
Бритни Спирс
Цветные пряди
Забудьте о цветных прядях в волосах. Они могут быть актуальными только на школьной дискотеке.
Аврил Лавинь