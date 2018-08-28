7 причесок, которые испортят любой образ

Даже популярные прически способны испортить ваш образ – укладки и покраска, которые прекрасно смотрятся в рекламных роликах, в реальной жизни могут не оправдать ожидания.

Посмотрите на 7 вариантов причесок, которые портят образ.

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Залакированные локоны

Не всегда локоны – это удачный выбор. Например, Майли Сайрус прекрасно переобразилась, когда остригла длинные кудри.

Майли Сайрус

Майли Сайрус после смены имиджа

Ненатуральный рыжий

Рыжий цвет подходит только тем, у кого от природы рыжие волосы. Если перекрасить волосы в насыщенный рыжий, то он еще и прибавит возраст.

Кристен Стюарт

Густая челка

Густая челка с "нулевых" делает образ более агрессивным и выглядит старомодно.

Рианна

Жёлтый блонд

Жёлтый блонд выглядит дёшево и никого не красит. Если вы хотите осветлить волосы – выбирайте более натуральные или холодные оттенки.

Линдси Лохан

Прямой роздел

Прямой раздел мало кому подходит, так как наши лица асимметричны, а прямым разделом вы только это подчеркиваете. По словам экспертов, более привлекательная часть лица – левая. Так что и раздел лучше делать слева.

Селена Гомес

Ненатуральный чёрный

Хуже жёлтого блонда может быть только абсолютно чёрный. Например, эту ошибку совершила Бритни Спирс.

Бритни Спирс

Цветные пряди

Забудьте о цветных прядях в волосах. Они могут быть актуальными только на школьной дискотеке.

Аврил Лавинь