7 причин есть лук: объяснение диетолога
Лук – вкусный и универсальный продукт, ведь его польза для организма очень ценна. Он обладает противовоспалительным, антиоксидантным действием, укрепляет капилляры и повышает иммунитет.
Как отметила диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook, лук содержит ряд важных для организма веществ.
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1. Кверцетин обладает сильными антиоксидантными свойствами и противовоспалительным действием.
2. Антоциан придает некоторым видам лука фиолетовый или красный цвет.
3. Аллицин придает резкий запах и вкус, обладает антибактериальным, антивирусным и антигрибковым действиями.
Нельзя есть лук людям с проблемами желудка
4. Фруктаны становятся питательной средой для полезной микрофлоры кишечника.
5. Сапонины имеют слабительные свойства и снижают содержание холестерина в крови.
6. Вещества лука предотвращают атеросклероз.
7. Лук повышает аппетит, способствует выработке пищеварительных соков и желчи, стимулирует работу кишечника.
Кому нежелательно злоупотреблять луком?
Не рекомендуется употреблять сырой лук людям с болезнями желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва желудка), ведь овощ может вызвать раздражение слизистой.
Семь причин есть лук
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