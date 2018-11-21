7 причин есть лук: объяснение диетолога

Лук – вкусный и универсальный продукт, ведь его польза для организма очень ценна. Он обладает противовоспалительным, антиоксидантным действием, укрепляет капилляры и повышает иммунитет.

Как отметила диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook, лук содержит ряд важных для организма веществ.

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1. Кверцетин обладает сильными антиоксидантными свойствами и противовоспалительным действием.

2. Антоциан придает некоторым видам лука фиолетовый или красный цвет.

3. Аллицин придает резкий запах и вкус, обладает антибактериальным, антивирусным и антигрибковым действиями.

Нельзя есть лук людям с проблемами желудка

4. Фруктаны становятся питательной средой для полезной микрофлоры кишечника.

5. Сапонины имеют слабительные свойства и снижают содержание холестерина в крови.

6. Вещества лука предотвращают атеросклероз.

7. Лук повышает аппетит, способствует выработке пищеварительных соков и желчи, стимулирует работу кишечника.

Кому нежелательно злоупотреблять луком?

Не рекомендуется употреблять сырой лук людям с болезнями желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва желудка), ведь овощ может вызвать раздражение слизистой.

Семь причин есть лук

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