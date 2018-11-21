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      7 причин есть лук: объяснение диетолога

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      7 причин есть лук
      7 причин есть лук / unsplash.com

      Лук – вкусный и универсальный продукт, ведь его польза для организма очень ценна. Он обладает противовоспалительным, антиоксидантным действием, укрепляет капилляры и повышает иммунитет.

      Как отметила диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook, лук содержит ряд важных для организма веществ.

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      1. Кверцетин обладает сильными антиоксидантными свойствами и противовоспалительным действием.

      2. Антоциан придает некоторым видам лука фиолетовый или красный цвет.

      3. Аллицин придает резкий запах и вкус, обладает антибактериальным, антивирусным и антигрибковым действиями.

      Кому не можна їсти цибулю

      Нельзя есть лук людям с проблемами желудка

      4. Фруктаны становятся питательной средой для полезной микрофлоры кишечника.

      5. Сапонины имеют слабительные свойства и снижают содержание холестерина в крови.

      6. Вещества лука предотвращают атеросклероз.

      7. Лук повышает аппетит, способствует выработке пищеварительных соков и желчи, стимулирует работу кишечника.

      Кому нежелательно злоупотреблять луком?

      Не рекомендуется употреблять сырой лук людям с болезнями желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва желудка), ведь овощ может вызвать раздражение слизистой.

      Користь цибулі

      Семь причин есть лук

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровое питание Здоровье Советы Здоровая жизнь Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
      Источник: 24 Канал
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