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7 причин, почему кружится голова

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7 причин, почему кружится голова
7 причин, почему кружится голова / Facebook

На головокружение очень редко обращают внимание, однако причин такого явления может быть несколько.

Врач Алексей Сиделковский назвал причины головокружения, пишет НВ.

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Когда человек долго не ест, то у него может кружиться голова. Так мозг реагирует на отсутствие питательных веществ – снизить энергозатраты.

via GIPHY

Нарушение работы сердечно-сосудистой системы возникает из-за избытка тепла в организме. В таком случае нужно принять жаропонижающие препараты, переместиться в тень и обтереться холодным полотенцем.

Головокружение может вызвать нехватка кислорода. Поэтому не забывайте регулярно проветривать помещение и избегать душных мест.

Резкая потеря веса вызывает ощущение головокружения. Все потому, что при расщеплении жировой ткани возникают кетоновые тела, которые приводят к интоксикации организма.

Головокружения могут возникнуть из-за истерического припадка. Он может произойт только на публике. В этом случае человеку становится внезапно плохо в разгаре ссоры или какой-то напряженной ситуации.

При всплеске гормонов, который может быть из-за сильного и внезапного волнения, может кружиться голова.

via GIPHY

Сон жизненно необходим для человека. Его недостаток может проявляться симптомами головокружения – сигнал мозгу отключить человека.

К слову, от удара мозг может сместиться и столкнуться с твердой внутренней поверхностью черепа, спровоцировав сотрясение мозга. Что интересно, каждый человек переживает сотрясение по-разному.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Лечение
Источник: 24 Канал
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