7 причин, почему стоит ходить в лес на прогулку
Будничные дела, городской образ жизни и проблемы изнашивают наш организм и психическое здоровье. Специалисты провели ряд исследований, после которых рекомендуют больше времени проводить в лесу или парке для восстановления сил.
В издании Healthista приводят 7 исследований, в которых ученые смогли доказать, что природа может улучшить здоровье и жизнь в целом.
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7 причин, почему стоит отдыхать в лесу или парке
Восстанавливается психическое здоровье
Лес, озера или любой естественный участок имеет возможность восстанавливать психологическую энергию и вдохновляет чувство благоговения. Также улучшается и краткосрочная память человека.
Увеличивается креативность
Экологические зоны позволяют мозгу человека восстанавливаться и отдыхать после ежедневных гаджетов и рабочих графиков. Человек может лучше думать и мечтать, что повышает креативность.
Люди становятся счастливее
Да, именно счастливее. У людей в лесах и парках значительно уменьшается тревожность и плохое настроение, зато улучшается самооценка и человек чувствует себя счастливее и энергичнее.
Улучшается иммунитет
Любая зеленая среда может улучшить иммунитет и помогает бороться с кашлем, простудой и гриппом.
Улучшается здоровье ног и сердца
Стоит знать, что ходьба на беговой дорожке сжигает столько же калорий, сколько прогулка в лесу на такое же расстояние. Чем активнее люди на прогулках, тем лучше их здоровье в будние дни.
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Снижается стресс
Занятия в лесу или пешие прогулки имеют большую силу уменьшать кровяное давление и уровень гормона стресса кортизола, а также адреналина, которые в последствии помогают успокоиться. Не редко люди пользуются услугами "лесной терапии", чтобы расслабиться и оздоровиться.
Зрение становится лучше
Как отмечают эксперты, люди, которые больше времени проводят на природе, меньше рискуют развитием близорукости. Наблюдение за природой значительно повышает наши шансы иметь хорошее зрение.