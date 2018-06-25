7 причин, почему стоит ходить в лес на прогулку

Будничные дела, городской образ жизни и проблемы изнашивают наш организм и психическое здоровье. Специалисты провели ряд исследований, после которых рекомендуют больше времени проводить в лесу или парке для восстановления сил.

В издании Healthista приводят 7 исследований, в которых ученые смогли доказать, что природа может улучшить здоровье и жизнь в целом.

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7 причин, почему стоит отдыхать в лесу или парке

Восстанавливается психическое здоровье

Лес, озера или любой естественный участок имеет возможность восстанавливать психологическую энергию и вдохновляет чувство благоговения. Также улучшается и краткосрочная память человека.

Увеличивается креативность

Экологические зоны позволяют мозгу человека восстанавливаться и отдыхать после ежедневных гаджетов и рабочих графиков. Человек может лучше думать и мечтать, что повышает креативность.

Люди становятся счастливее

Да, именно счастливее. У людей в лесах и парках значительно уменьшается тревожность и плохое настроение, зато улучшается самооценка и человек чувствует себя счастливее и энергичнее.

Улучшается иммунитет

Любая зеленая среда может улучшить иммунитет и помогает бороться с кашлем, простудой и гриппом.

Улучшается здоровье ног и сердца

Стоит знать, что ходьба на беговой дорожке сжигает столько же калорий, сколько прогулка в лесу на такое же расстояние. Чем активнее люди на прогулках, тем лучше их здоровье в будние дни.

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Снижается стресс

Занятия в лесу или пешие прогулки имеют большую силу уменьшать кровяное давление и уровень гормона стресса кортизола, а также адреналина, которые в последствии помогают успокоиться. Не редко люди пользуются услугами "лесной терапии", чтобы расслабиться и оздоровиться.

Зрение становится лучше

Как отмечают эксперты, люди, которые больше времени проводят на природе, меньше рискуют развитием близорукости. Наблюдение за природой значительно повышает наши шансы иметь хорошее зрение.