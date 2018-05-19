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7 причин съесть клубнику: в чем польза ягоды

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У чому користь полуниці
У чому користь полуниці / Unsplash

Клубника является одной из самых популярных ягод в мире – она богата разнообразными антиоксидантными и витамины. В ягодах есть калий, фолиевая кислота, витаминами группы В (В2, В5, В6), биотин, марганец, йод и цинк.

В то же время клубнику часто опрыскивают пестицидами и чтобы уменьшить вред от них ягоду перед употреблением следует хорошо промыть. Также осторожными с клубникой стоит быть людям, которые не переносят оксалат кальция – у них она будет вызывать аллергические реакции.

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Почему клубника полезна?

Клубника положительно влияет на настроение. Она стимулирует высвобождение серотонина, который отвечает за чувство благополучия и расслабления.

Также ягода богата витамином С, что делает ее особенно полезной для иммунной системы. По этой же причине клубника способствует пищеварению и улучшает переваривание крахмалистых и белковых продуктов.

Клубника помогает при некоторых типах анемии. Такую ее роль обеспечивает высокое содержание фолиевой кислоты, которая необходима для синтеза гемоглобина. Также эта кислота помогает улучшить память и концентрацию.

Ягода является эффективной и для детоксикации организма. Высокое содержание калия в клубнике усиливает диурез.

Полезной клубника есть и для сердца – витамин С и антоцианидины, защищают артерии от повреждения и помогают предотвращать тромбов.

Користь полуниці

Клубника прекрасно дополнит полезный завтрак (Unsplash)

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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