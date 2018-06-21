7 приложений, которые помогут заниматься йогой дома

21 июня во всем мире отмечают Международный день йоги, занятия которой полезны для тела, так и для психического состояния.

Заниматься йогой лучше под наблюдением опытного учителя, который поможет отшлифовать технику выполнения асан. Однако, если такой возможности нет, то начать заниматься можно и дома. Например, с подсказками приложений для смартфонов.

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Стоит помнить, что йога – не спорт. Здесь главное правильно дышать, быть собранным и внимательным к своему телу.

Daily Yoga

Приложение предоставляет доступ к 45 занятияям, которые содержат 300 асан. Тренировка рассчитаны на 3 уровня сложности. Можно установить желаемое время тренировки: от 5 до 45 минут.

Для Android и iOS

Universal Breathing: Pranayama

Приложение поможет изучить основы пранаямы. Это комплексы упражнений для спокойного диафрагмального дыхания, которое является важной составляющей йоги.

Для Android и iOS

Track Yoga

Track Yoga хорошо подойдет тем, кто только начинает знакомиться с йогою. С помощью приложения можно шаг за шагом разобраться в тонкостях практики и выработать привычку заниматься постоянно.

Для Android и iOS

Simply Yoga

Приложение также хорошо подходит для новичков. Здесь хорошо объясняют, как и что делать. Также в нем можно установить желаемое время занятия.

Для iOS

3D Yoga Anatomy

Изюминка приложения в том, что он показывает, как работают мышцы во время выполнения асан. Здесь есть и специальный раздел посвященный разработке глубоких мышц, к которым обычными движениями не добраться.

Для iOS

5 Minute Yoga

Приложение идеально подойдет для тех, у кого совсем нет времени. Здесь есть 350 коротких уроков, выполнение которых займет 5 минут.

Для Android и iOS

Пранічне Дихання: Пранаяма та Медитація

Приложение не научит йоге, но раскроет секреты правильного дыхания и медитации. На занятия нужно потратить от 7 до 15 минут день, однако для достижения результата рекомендуют заниматься ежедневно.

Для Android

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