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7 привычек, которые способны предупредить варикоз во время беременности

33 Читати новину українською
Как предупредить варикоз во время беременности
Как предупредить варикоз во время беременности / universa.uol.com.br

Женщины, особенно во время беременности, имеют повышенный риск развития варикоза. Поэтому необходимо придерживаться советов, чтобы предотвращать возникновение этого заболевания.

Варикоз возникает через постоянную усталость и боль в ногах, пишет портал "Наша Мама".

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1. Избегайте длительных положений стоя или сидя;

2. чаще отдыхайте, лучше на боку;

Лежіть на боку
Лежите на боку

3. не закидывайте нога на ногу – это препятствует нормальной циркуляции крови в конечностях;

4. носите свободную одежду и белье – главное, чтобы ничего не передавливало и не стягивало;

5. занимайтесь физическими упражнениями;

Під час вагітності займайтеся фізичними вправами
Во время беременности занимайтесь физическими упражнениями

6. следите за весом – лишний вес оказывает нагрузку на внутренние органы и весь организм;

7. спите на левом боку – это приведет к уменьшению давления на основные кровеносные сосуды.

Найкраще спати на лівому боку
Лучше всего спать на левом боку

При лишнем весе или повышенном риске варикоза во время беременности рекомендуют носить компрессионные чулки и колготы.

Что такое варикоз?
Это заболевание, которое проявляется неравномерным расширением вен, увеличением их длины, изменением их формы — сужение венозной стенки и образование в ней патологических узлов.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Беременность и роды
Источник: 24 Канал
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