7 привычек, которые способны предупредить варикоз во время беременности

Женщины, особенно во время беременности, имеют повышенный риск развития варикоза. Поэтому необходимо придерживаться советов, чтобы предотвращать возникновение этого заболевания.

Варикоз возникает через постоянную усталость и боль в ногах, пишет портал "Наша Мама".

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1. Избегайте длительных положений стоя или сидя;

2. чаще отдыхайте, лучше на боку;



Лежите на боку

3. не закидывайте нога на ногу – это препятствует нормальной циркуляции крови в конечностях;

4. носите свободную одежду и белье – главное, чтобы ничего не передавливало и не стягивало;

5. занимайтесь физическими упражнениями;



Во время беременности занимайтесь физическими упражнениями

6. следите за весом – лишний вес оказывает нагрузку на внутренние органы и весь организм;

7. спите на левом боку – это приведет к уменьшению давления на основные кровеносные сосуды.



Лучше всего спать на левом боку

При лишнем весе или повышенном риске варикоза во время беременности рекомендуют носить компрессионные чулки и колготы.

Что такое варикоз?

Это заболевание, которое проявляется неравномерным расширением вен, увеличением их длины, изменением их формы — сужение венозной стенки и образование в ней патологических узлов.

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