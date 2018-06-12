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7 признаков, свидетельствующих об интоксикации организма

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Интоксикация организма: признаки
Интоксикация организма: признаки / img1.thelist.com

Ученые составили список характерных признаков, которые могут свидетельствовать об интоксикации организма.

К такому состоянию может привести избыточное содержание некоторых веществ в крови, пишет Ukrhealth.

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О повышенном уровне сахара могут свидетельствовать высыпания на коже, высокая температура, лишние килограммы и налет на языке.

Другими симптомами может быть хроническая усталость, которую можно заметить на фоне увеличенного потребления сладостей. Медработники рекомендуют отказаться от продуктов, содержащих сахар минимум на полторы недели.

Об интоксикации организма могут свидетельствовать сбои в работе печени. Бессонница является сигналом повышенного содержания в организме опасных для него веществ. В таких случаях врачи рекомендуют овощные соки, брокколи, цветную капусту.

У человека могу возникать головные боли.

К слову, в народной медицине широко применяют яблочный уксус как средство от диабета, педикулеза, гриппа, акне, повышенного давления, грибка, камней в почках, мигрени, астмы, аллергии, изжоги и рака.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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