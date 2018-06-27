7 признаков того, что необходимо обратиться к гинекологу

Тело способно указать на проблемы со здоровьем, поэтому женщине необходимо внимательно следить за ним и, в случае симптомов, – обратиться к гинекологу.

Первыми признаками рака шейки матки может быть кровотечение между месячными, пишет Cosmo.

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Если женщина часто чувствует боль во время полового акта, то это может быть признаком вагинизма, вульводнии, ЗППП, грибковой инфекции или фибромы матки.

Не всегда изменения в цикле могут свидетельствовать о заболевании, но стоит провериться.

Если месячные вдруг стали более обильными и длительными, то это может быть признаком эндометриоза, рака, внематочной беременности или выкидыша.

Плохое настроение перед месячными – еще один повод обратиться к врачу, ведь дело может дойти до депрессии.

Стоит обратить внимание на жжение или зуд во время мочеиспускания.

Если вздутие живота сопровождается болью и не проходит после начала месячных, то стоит записаться на визит к гинекологу.

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