7 признаков того, что вы слишком переживаете за собственное здоровье
Состояние повышенной обеспокоенности своим здоровьем называют ипохондрия. Это состояние обратимое, то есть быть ипохондриком всю жизнь не обязательно. И ипохондрики, в отличие от симулянтов, страдают по-настоящему.
Вот 7 симптомов ипохондрика, пишет Cosmo.
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1. У человека всегда что-то болит
То болит, то чешется, кружится голова, колет, ноет. Ученые предполагают, что ипохондрики могут чувствовать то, чего обычный человек не замечает. И доказательств этому пока нет.
У человека всегда что-то болит
2. Ипохондрики ищут свой диагноз в Google
Это состояние, когда человек ищет симптомы в поисковике, называется киберхонрия. Ипохондрики считают, что самолечение спасет их. А вот врачи только принесут вред организму, им не выгодно вылечить пациента.
3. Они считают, что у них симптомы смертельной болезни
Даже если человек выпил много алкоголя и наутро болит голова, то он считает, что у него опухоль мозга, вздутие живота не из-за суши по акции, а из-за рака прямой кишки, не исключено, что это рак яичников. А вот набор симптомов, которые знакомы любому жителю мегаполиса, усталость, повышенная утомляемость, потеря или, наоборот, усиление аппетита, раздражительность, бессонница и апатия для ипохондрика это рак.
4. Ипохондрики часто посещают врачей
Если врачи не обнаруживают ни одного заболевания, то ипохондрики впадут в панику. Это означает, что все медики некомпетентны. Они записываются к известным врачам, ждут в длинных очередях, любят поговорить о собственном здоровье.
Ипохондрики часто посещают врачей
5. Человек знает, какие ему обследования нужны
После установления диагноза, ипохондрики назначают себе обследование. Речь идет не об анализе крови, а о МРТ (магнитно-резонансная томография), поскольку смертельные недуги так не диагностируются.
6. Если с телом ничего не происходит, человек к нему прислушивается
Самодиагностика просто не прекращается. Ипохондрики прислушиваются к каждому звуку, которое выдает тело. И если старательно искать симптомы, то они непременно возникнут.
7. У человека есть симптомы ипохондрии
Все вышеперечисленное – это признаки ипохондрии. Такому человеку всегда страшно за собственное здоровье, ему страшно от воображаемого нездоровья.
От ипохондрии очень легко избавиться в кабинете психотерапевта.
От ипохондрии очень легко избавиться в кабинете психотерапевта
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