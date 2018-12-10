7 признаков того, что вы слишком переживаете за собственное здоровье

Состояние повышенной обеспокоенности своим здоровьем называют ипохондрия. Это состояние обратимое, то есть быть ипохондриком всю жизнь не обязательно. И ипохондрики, в отличие от симулянтов, страдают по-настоящему.

Вот 7 симптомов ипохондрика, пишет Cosmo.

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1. У человека всегда что-то болит

То болит, то чешется, кружится голова, колет, ноет. Ученые предполагают, что ипохондрики могут чувствовать то, чего обычный человек не замечает. И доказательств этому пока нет.



У человека всегда что-то болит

2. Ипохондрики ищут свой диагноз в Google

Это состояние, когда человек ищет симптомы в поисковике, называется киберхонрия. Ипохондрики считают, что самолечение спасет их. А вот врачи только принесут вред организму, им не выгодно вылечить пациента.

3. Они считают, что у них симптомы смертельной болезни

Даже если человек выпил много алкоголя и наутро болит голова, то он считает, что у него опухоль мозга, вздутие живота не из-за суши по акции, а из-за рака прямой кишки, не исключено, что это рак яичников. А вот набор симптомов, которые знакомы любому жителю мегаполиса, усталость, повышенная утомляемость, потеря или, наоборот, усиление аппетита, раздражительность, бессонница и апатия для ипохондрика это рак.

4. Ипохондрики часто посещают врачей

Если врачи не обнаруживают ни одного заболевания, то ипохондрики впадут в панику. Это означает, что все медики некомпетентны. Они записываются к известным врачам, ждут в длинных очередях, любят поговорить о собственном здоровье.



Ипохондрики часто посещают врачей

5. Человек знает, какие ему обследования нужны

После установления диагноза, ипохондрики назначают себе обследование. Речь идет не об анализе крови, а о МРТ (магнитно-резонансная томография), поскольку смертельные недуги так не диагностируются.

6. Если с телом ничего не происходит, человек к нему прислушивается

Самодиагностика просто не прекращается. Ипохондрики прислушиваются к каждому звуку, которое выдает тело. И если старательно искать симптомы, то они непременно возникнут.

7. У человека есть симптомы ипохондрии

Все вышеперечисленное – это признаки ипохондрии. Такому человеку всегда страшно за собственное здоровье, ему страшно от воображаемого нездоровья.

От ипохондрии очень легко избавиться в кабинете психотерапевта.



От ипохондрии очень легко избавиться в кабинете психотерапевта

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