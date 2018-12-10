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      7 признаков того, что вы слишком переживаете за собственное здоровье

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      7 признаков того, что вы ипохондрик
      7 признаков того, что вы ипохондрик / askdoctork.com

      Состояние повышенной обеспокоенности своим здоровьем называют ипохондрия. Это состояние обратимое, то есть быть ипохондриком всю жизнь не обязательно. И ипохондрики, в отличие от симулянтов, страдают по-настоящему.

      Вот 7 симптомов ипохондрика, пишет Cosmo.

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      1. У человека всегда что-то болит

      То болит, то чешется, кружится голова, колет, ноет. Ученые предполагают, что ипохондрики могут чувствовать то, чего обычный человек не замечает. И доказательств этому пока нет.

      У людини завжди щось болить
      У человека всегда что-то болит

      2. Ипохондрики ищут свой диагноз в Google

      Это состояние, когда человек ищет симптомы в поисковике, называется киберхонрия. Ипохондрики считают, что самолечение спасет их. А вот врачи только принесут вред организму, им не выгодно вылечить пациента.

      3. Они считают, что у них симптомы смертельной болезни

      Даже если человек выпил много алкоголя и наутро болит голова, то он считает, что у него опухоль мозга, вздутие живота не из-за суши по акции, а из-за рака прямой кишки, не исключено, что это рак яичников. А вот набор симптомов, которые знакомы любому жителю мегаполиса, усталость, повышенная утомляемость, потеря или, наоборот, усиление аппетита, раздражительность, бессонница и апатия для ипохондрика это рак.

      4. Ипохондрики часто посещают врачей

      Если врачи не обнаруживают ни одного заболевания, то ипохондрики впадут в панику. Это означает, что все медики некомпетентны. Они записываются к известным врачам, ждут в длинных очередях, любят поговорить о собственном здоровье.

      Іпохондрики часто відвідають лікарів
      Ипохондрики часто посещают врачей

      5. Человек знает, какие ему обследования нужны

      После установления диагноза, ипохондрики назначают себе обследование. Речь идет не об анализе крови, а о МРТ (магнитно-резонансная томография), поскольку смертельные недуги так не диагностируются.

      6. Если с телом ничего не происходит, человек к нему прислушивается

      Самодиагностика просто не прекращается. Ипохондрики прислушиваются к каждому звуку, которое выдает тело. И если старательно искать симптомы, то они непременно возникнут.

      7. У человека есть симптомы ипохондрии

      Все вышеперечисленное – это признаки ипохондрии. Такому человеку всегда страшно за собственное здоровье, ему страшно от воображаемого нездоровья.
      От ипохондрии очень легко избавиться в кабинете психотерапевта.

      Від іпохондрії дуже легко позбутися в кабінеті психотерапевта
      От ипохондрии очень легко избавиться в кабинете психотерапевта

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Психология
      Источник: 24 Канал
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