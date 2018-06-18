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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

7 продуктов, которые помогут избежать болезней сердца

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Помидоры помогут избежать болезней сердца
Помидоры помогут избежать болезней сердца / unsplash.com

Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее сложными и жизненно опасными в Украине. Поэтому, чтобы избежать инсульта и инфаркта, нужно есть определенные продукты.

В свой рацион нужно включить помидоры, пишет Cosmo. Они обогащены антиоксидантом ликопеном, который считается полезным для сердца.

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Эффективно побороть гипертонию может петрушка, она также препятствует тромбообразованию.

В темном винограде много активных веществ, которые очищают организм от свободных радикалов. Снизить риск воспаления гипертонии в полтора раза могут нежирные молочные продукты.

Полезно есть лосося и жирную рыбу, ведь такие продукты улучшают кровообращение, уменьшают воспаление в артериях и борятся с тромбами сосудов.

Употребление бананов помогает избежать инсульта, поскольку в них содержится большое количество калия.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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