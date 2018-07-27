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7 продуктов, от которых желтеют зубы

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От темных ягод желтеют зубы
От темных ягод желтеют зубы

Чтобы улыбка была белоснежной, нужно следить за тем, чем мы едим. Все потому, что некоторые продукты могут влиять на цвет зубов.

Избегайте продуктов, содержащих жирные кислоты, пишет "Наша Мама".

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Среди них – фрукты и томаты. Они содержат кислоты, которые вызывают желтизну эмали.

У цитрусових є кислоти, які роблять зуби жовтими

В цитрусовых есть кислоты, которые делают зубы желтыми

Кофе часто является наиболее разрушительным для зубов. Все потому, что из-за частого употребления он способен легче проникать в эмаль.

Кава псує емаль

Кофе портит эмаль

Темные ягоды также могут влиять на цвет зубов. Но стоматологи советуют не отказываться от употребления ягод, а прополоскать рот после этого.

В списке продуктов, которые способны окрасить зубы – белое вино. Лучше употреблять его в небольших количествах.

Біле вино впливає на колір зубів

Белое вино влияет на цвет зубов

Также избегайте потребления продуктов с красителями – спортивные напитки, сладкая вода, разнообразные конфеты и тому подобное.

Фото: Unsplash.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь LifeStyle Красота Гигиена
Источник: 24 Канал
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