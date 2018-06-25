7 симптомов, которые могут свидетельствовать о раке желудка

Онкологи убеждены, что чем быстрее человек обнаружит рак – тем больше шансов его вылечить.

Поэтому врачи советуют следить за своим здоровьем и ежегодно проходить полное обследование организма, пишет "Страна Здоровья".

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Основные симптомы того, что у человека рак желудка или нужно пройти обследование.

– слабость организма;

– резкая потеря веса;

– дискомфорт в желудке;

– снижение работоспособности, быстрая утомляемость и депрессия

– нарушение работы кишечника – жидкие запоры и позывы к опорожнению;

– изжога;

– появление крови в каловых массах.

Поэтому если человек заметил такие симптомы, то необходимо обратиться к врачу.

К слову, некоторые продукты способны бороться со многими заболеваниями, особенно с раком, поэтому их нужно регулярно употреблять.

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