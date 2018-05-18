7 случаев, когда нужно пить воду с лимоном

Вода с лимоном может облегчить симптомы некоторых заболеваний. Кроме того, этот напиток прекрасно утоляет жажду, насыщает организм необходимыми витаминами, минералами и микроэлементами.

Вода с лимоном помогает при камнях в почках, пишет Cosmo.

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Этот фрукт содержит калий, который повышает уровень цитрата в моче. А это препятствует образованию оксалатов (соли и эфиры щавелевой кислоты).

Лимон помогает организму выявлять и устранять патогенные микроорганизмы через лимфатическую функцию. Сок этого фрукта улучшает пищеварение. Он также регулирует уровень сахара в крови, поскольку обогащен пектином – волокном, которое помогает контролировать голод.

Вода с лимоном облегчает боли в желчном пузыре. При простуде и гриппе следует принимать лимонный сок, поскольку тот имеет сильные антибактериальные свойства.

Во время путешествия особенно полезным будет лимон, поскольку он может защитить от пищевых отравлений.

Вода с лимоном облегчит боли после интенсивной тренировки в зале.

К слову, витамин D (кальциферолы) важен для жизнедеятельности организма. Он выполняет множество функций, будучи одновременно и витамином, и гормоном.