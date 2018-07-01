7 старых смартфонов Huawei, которые получат обновление Android Oreo

Компания Huawei назвала 7 старых смартфонов, которые уже вскоре будут обновлены до операционной системы Android Oreo, то есть до последней, пока Google не выпустит Android P (это должно произойти уже в августе).

Об этом сообщает akket.com.

А вот получат ли эти сматфоны поддержку функции Project Treble, которая предназначена для быстрого получения обновлений, пока не сообщается. Новая операционная система начала распространяться со вчера, 30 июня.

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Итак, скачать и установить прошивку EMUI 8.0 могут владельцы телефонов Huawei P9, Huawei P9 Plus, Huawei Mate 8, Honor 8, Honor Note 8, Honor V8 и Honor 6X.

Производитель не уточняет, жители каких регионов получат возможность провести установку новой операционной системы первыми. Поэтому, вероятно, сначала новая версия Android Oreo станет доступной для китайского региона, а потом для всех остальных.

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