7 тем, на которые не стоит говорить на собеседовании

К собеседованию следует подходить очень осторожно, ведь одной неудачной фразой, шуткой или острой темой можно испортить мнение о себе, даже если вы будете суперспециалистом. Поэтому не надо расстраивать HR-менеджера и говорить о ненужных вещах.

О чем не стоит говорить на собеседовании

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1. Личные проблемы

Одним из первых на собеседовании звучит вопрос "Почему вы хотите работать в нашей компании?". Ответ: "Потому что у меня дети-школьники и пожилые родители, которым нужно помогать, поэтому очень нужны деньги" – немного не то, что рассчитывает услышать ваш рободавець. Не надо давить на жалость.

2. Уровень зарплаты

Не нужно также спрашивать: "А сколько я буду зарабатывать?". Если вам удастся заинтересовать рекрутера, он непременно назовет интересующую вас сумму или спросит о ваших финансовых ожиданиях. Произойдет это, скорее всего, уже ближе к концу собеседования.

3. Индивидуальные условия работы

Не пытайтесь сразу оговаривать свои полномочия и преимущества. Даже если вы – уникальный специалист. Будьте готовы первое время работать "как все", а уже после того, как зарекомендуете себя, можно будет обратиться к работодателю с соответствующими просьбами.

4. Неприемлемые для вас факторы в работе, особенно в резкой форме

Не стоит эмоционально говорить про ненужные ежедневные встречи или задержки на работе. Вместо этого можно сказать: "Я использую приемы тайм-менеджмента, что позволяют мне более эффективно выполнять поставленные задачи. Но, в случае чего, могу пожертвовать своими планами после работы".

5. Отношения с бывшими коллегами и начальством

Никогда не обсуждайте бывших коллег в негативном ключе. Кроме того, что это неэтично, еще и может возникнуть подозрение, что вы так же можете поступить после увольнения из данной компании. И самое главное – эйчары между собой общаются. Однако, если спросят о причинах увольнения с предыдущего места, можно ответить нейтрально: "Перестали устраивать условия".

6. Предложения других работодателей

Не стоит набивать себе цену, рассказывая о предложениях от других работодателей, тем более подчеркивая их финансовые предложения.

7. Личные цели

Конечно, вы пришли работать в компанию, чтобы заработать себе на большой дом или удовлетворить собственные амбиции, заняв высокий пост. Все это очень круто, но работодателю об этом не стоит знать.