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7 вещей, которые категорически нельзя делать беременным

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Чего нельзя делать во время беременности
Чего нельзя делать во время беременности / abcnews.go.com

Во время беременности каждая женщина переживает за здоровье малыша. Поэтому, чтобы выносить здорового ребенка, необходимо придерживаться нескольких правил.

Беременным противопоказано курить, пишет Мамоведия.Все потому, что никотин может вызвать отклонения в развитии внутренних органов малыша.

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На здоровье женщины, которая вынашивает ребенка, негативно влияют моральные и физические нагрузки

Спать на спине – еще один запрет для беременных. Все из-за того, что нижняя полая вена, которая находится под маткой, может передавливаться или сжиматься.

Будущим мамам нужно отказаться от кофеина из-за того, что он попадает к плоду. А это вызывает проблемы в работе нервной и сердечно-сосудистой систем ребенка.

Не стоит посещать аттракционы во время беременности. Они могут повысить артериальное давление, что в свою очередь может вызвать преждевременные роды.

Во время беременности откажитесь от пользования авиатранспортом.

Беременной женщине противопоказано долго находиться на солнце и посещать солярий. УФ-лучи могут негативно повлиять на развитие плода.

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала напитки, которые могут вызвать ожирение, диабет 2 типа и кариес у детей.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Дети Здоровье Здоровая жизнь Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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