7 вещей, которые категорически нельзя делать беременным
Во время беременности каждая женщина переживает за здоровье малыша. Поэтому, чтобы выносить здорового ребенка, необходимо придерживаться нескольких правил.
Беременным противопоказано курить, пишет Мамоведия.Все потому, что никотин может вызвать отклонения в развитии внутренних органов малыша.
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На здоровье женщины, которая вынашивает ребенка, негативно влияют моральные и физические нагрузки.
Спать на спине – еще один запрет для беременных. Все из-за того, что нижняя полая вена, которая находится под маткой, может передавливаться или сжиматься.
Будущим мамам нужно отказаться от кофеина из-за того, что он попадает к плоду. А это вызывает проблемы в работе нервной и сердечно-сосудистой систем ребенка.
Не стоит посещать аттракционы во время беременности. Они могут повысить артериальное давление, что в свою очередь может вызвать преждевременные роды.
Во время беременности откажитесь от пользования авиатранспортом.
Беременной женщине противопоказано долго находиться на солнце и посещать солярий. УФ-лучи могут негативно повлиять на развитие плода.
К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала напитки, которые могут вызвать ожирение, диабет 2 типа и кариес у детей.
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